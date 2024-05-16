涉收色情業者賄賂 松山分局警官劉維中50萬交保

檢察官經漏夜訊問後以涉犯妨害風化、貪污治罪條例等罪，於今日上午諭令劉維中50萬元交保，並限制出境出海。 （記者吳昇儒攝）

2024/05/16 08:50

〔記者吳昇儒／台北報導〕台北市警察局松山分局巡官劉維中涉嫌於中山分局任職期間，收受電子遊藝場等賭博業者、按摩店、養生館或酒店等色情業者賄賂。台北地檢署昨偕同調查局北機站等單位，約談26人到案，經漏夜訊問後以涉犯妨害風化、貪污治罪條例等罪，於今日上午諭令劉維中50萬元交保，並限制出境出海。

另色情業者王翊明則以妨害風化罪、違背職務行賄罪諭令40萬元交保，蔡長都30萬元交保、許諭荃20萬元交保、徐毓璟10萬元交保，另有14名色情業的員工，各以1萬元至8萬元不等金額交保；而包含劉員的女兒在內7名員工則請回。

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而國民黨籍台北市議會副議長葉林傳辦公室前後任主任張翰明、林晴紀二人，檢察官則以證人、犯罪嫌疑人的身分訊問後，認為尚有事證待釐清，諭知2人請回。

檢調查出，原任職於中山警分局中山二派出所劉員，涉嫌從2009年起，收受賭博及色情等7家業者賄賂，每次或每月數萬元至數十萬元不等，疑有通風報信、告知警方查緝及臨檢訊息等行為，即使3年前已經調往松山警分局，仍持續收賄至今。

據悉，劉員收賄後包庇業者經營賭場及色情店，若遇到警方要執行臨檢或是查緝，就會提前通報業者；且劉員2021年調任到松山分局後，業者仍按月行賄，故檢調懷疑劉維中只是中間人的角色，不排除有更多員警涉入其中。

松山分局則強調，目前已展開內部調查，將會全力配合檢調，對於員警違法案件，會秉持「不掩飾、不護短、不庇縱」態度，同時加強內部管理，以防風紀案件發生。

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