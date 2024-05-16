竹縣寶山保育窪地驚見大量廢棄物！無良業者填平3層樓高山谷

新竹縣寶山鄉大片山坡保育窪地遭不法環保業者棄置回填大量廢棄物。（記者劉慶侯翻攝）

2024/05/16 11:46

〔記者劉慶侯／台北報導〕以朱姓男子為首的朱氏家族環保清運業者，屢屢被檢警查獲濫倒棄置廢土。保七總隊第三大隊根據檢舉，再查獲朱嫌將新竹縣寶山鄉大片山坡保育窪地視為聚寶盆，非法回填事業廢棄物，不法獲利高達1億5千萬元，訊後依法移送法辦，13日由新竹地檢署提起公訴。

保七總隊表示，朱嫌早期因涉犯多起廢棄物清理法案件，多次遭檢警環查緝在案。

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朱嫌因見房市大熱，帶動廢棄物清除商機，自111年7月起以家族經營領有合法廢棄物清除許可的「大○企業社」、「金○工程公司」，及未領有許可之「德○通環保公司」，陸續承攬桃竹苗一帶事業廢棄物清除業務。

朱嫌逕自至寶山鄉非法設立的分類處理場進行分類處理後，尋找偏僻鄉間的土地，由朱氏兄弟出面與土地管理人簽訂承租契約，假借整地名義，將分類出的廢磚塊及營建剩餘土石方，載運到朱家承租的土地非法掩埋牟取暴利。

案經保七總隊歷經逾半年鍥而不捨跟監埋伏，掌握朱嫌非法棄置事證，由新竹地檢署指揮保七總隊三大隊、環境部環境管理署北區環境管理中心、法務部調查局新竹縣調查站及新竹縣政府環境保護局跨單位聯合偵辦，近日發動搜索。

經專案人員現地開挖，除發現大量回填土石、磚瓦外，亦有廢塑膠、廢木材等營建事業廢棄物充斥其中。非法回填體積逾4萬立方公尺，幾乎將落差三層樓高的山谷填平。

專案小組經估算不法利得高達1億5千萬元。訊後朱嫌遭聲押獲准，並將涉案車輛及機具共10部及朱嫌財產全數查扣，全案經新竹地檢偵查終結後將被告連同公司共16人提起公訴。

警方表示，地主應善盡土地管理人責任，業者亦應遵守環保法規，一旦遭查獲非法棄置廢棄物，不但須負責將廢棄物妥善清除處理、將污染場址復原之責任外，恐面臨最重5年刑責，並得併科最高1500萬元罰金。

新竹縣寶山鄉大片山坡保育窪地遭不法環保業者棄置回填大量廢棄物。（記者劉慶侯翻攝）

新竹縣寶山鄉大片山坡保育窪地遭不法環保業者棄置回填大量廢棄物。（記者劉慶侯翻攝）

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