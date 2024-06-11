台中接連建案工人墜樓 勞工局分析墜落工安事故原因

一名工人於18樓進行塔吊爬升作業時墜至1樓地面身亡。（勞工局提供）

2024/06/11 19:37

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市西屯區青海路一處建案在今天中午傳出工安意外，一名工人於18樓進行塔吊爬升作業時，踏板不明原因突塌陷，墜至1樓地面爆頭慘死，勞工局指出已立即派員實施職業災害檢查，並勒令停工改善，就違反職業安全衛生法開罰3萬至30萬元罰鍰，並將移送司法機關偵辦，以追究刑事責任，可處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科30萬元以下罰金。

昨天北屯區一處工地，也有一名工人墜落至地下3樓，雖無生命危險，但接連發生2起工安意外，是否涉及疏失，勞檢將調查釐清。勞工局指出，因營造業具有作業期短、高處作業、多層承攬以及勞工高流動性的特性，相較於其他行業，在安全衛生管理及作業安全防護等各方面均較為複雜且變動。

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勞工局指出，近日工安意外主要以高處墜落為主，分析這些墜落職災的原因，主要在於高處作業施工時必須不斷移動，如模板組立、塔吊升降等，且作業機具和設施大多為臨時性組構，雇主倘未落實現場安全設備，並確實要求勞工佩戴安全帶等措施，將導致工人缺乏充分安全保護而致災。

勞工局說明，勞檢處將持續實施檢查、宣導及輔導「三合一」作為，除對廠商未符合規定項目輔導改善外，並開辦宣導會、觀摩會及工安診斷，規劃辦理台灣職安卡訓練，鼓勵廠商參加市府金安心工程認證及中央金安獎比賽等，以提升工程安全衛生水準。

台中市西屯區建案今天發生工安意外，一名工人從18樓墜落爆頭慘死。（讀者提供）

北屯區昨日傍晚傳出工安意外，一名工人墜落至地下3樓。（讀者提供）

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