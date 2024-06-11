台中「母子三屍案」逆轉 二度判死「軟飯男」改判無期

陳宏嘉殺死同居人與自己的雙胞胎兒子，兩次判死刑，高等法院台中分院改判無期徒刑，圖為死者靈堂。（資料照）

2024/06/11 14:01

〔記者張瑞楨／台中報導〕2019年間，震驚社會的台中「母子三屍案」，吃軟飯的男子陳宏嘉（現年33歲），懷疑兼職演鄉土戲、在八大行業陪酒的同居人陳女與男客有曖昧關係，掐死陳女後，又把僅10月大雙胞胎兒子悶死，再拿陳女的錢泡網咖吃喝玩樂，台中地院與高等法院台中分院一、二審都依殺人罪判死刑，卻被最高法院發回，高等法院台中分院更一審今天判決，撤銷死刑原判決，改判無期徒刑，可再上訴。

上述兩次判死主因，台中地院認為，陳男情緒失控殺陳女，又殺害兩名兒子後，為求掩飾，刻意調低冷氣溫度、噴灑香水，更與友人四處吃喝玩樂，被害人家屬無法宥恕，陳男也沒有尋求和解之意，不見他有誠摯表示懺悔的態度，行為殘忍之至，惡性重大至極，視人命如草芥，對社會安全危害性極為重大，已屬公民與政治權利國際公約所稱「情節最重大之罪」，已無從寬恕，其中，殺害陳女部分，動機是情緒失控，判刑13年，殺害雙胞胎兒子部分判處死刑，合併執行死刑，褫奪公權終身。

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台中高分院二審也認為，陳男殺害陳女是情緒憤怒失控，但他自述殺害兩名兒子，理由是擔心自己殺陳女之後，兩名兒子未來看待自己的態度有異，或遭外界異樣眼光，又想到兩名稚子未來無人照顧，竟為此再起殺意，將兩子放入洗衣機塞滿厚重毛毯悶縊，長達1小時不斷聽聞兩稚子哭叫聲，他仍坐在沙發上不為所動，顯示他殺意甚堅，他手法冷血、泯滅人性令人髮指，罪無可逭，維持一審死刑判決。

此案上訴最高法院，三審認為判死理由尚不明確，發回高等法院台中分院更審，至於更一審改判無期徒刑的理由，高等法院台中分院預計今天下午說明。

此案源於2019年11月3日，台中市中區一棟住商混合大樓飄出屍臭味，警方獲報破門，見陳女陳屍床上，兩名10月大的雙胞胎兒子躺在陳女懷中，已死亡數天之久，監視器畫面顯示，陳女的同居人，雙胞胎之父陳宏嘉，頻繁進出此出租房間內，懷疑他是兇手，同年月8日中午，警方在彰化縣一家網咖抓到他。

陳宏嘉供稱，自己原是加油站打工，2019年8月下旬失業，在家照顧雙胞胎兒子，他的脾氣不好，照顧兒子很累，另外，吃軟飯的他，又懷疑兼差演本土戲、當傳播妹陪酒的陳女與男客曖昧，2019年11月3日與陳女吵架，情緒失控掐死陳女，陳女死亡約12小時後，他又再痛下殺手，將雙胞胎兒子丟入洗衣機，用衣物悶死，之後逃離現場，台中地檢署提起殺人罪公訴，聲明判處死刑。

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