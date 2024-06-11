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前嘉市府機要專員吳健榮涉貪 再審駁回今發監執行

嘉義市政府前機要專員吳健榮。（取自吳健榮臉書）

嘉義市政府前機要專員吳健榮。（取自吳健榮臉書）

2024/06/11 16:20

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義市政府前機要專員吳健榮收受顧問公司及瀝青、營造業者現金、咖啡豆及茶葉等賄賂，被判刑7年6月，吳男向台南高分院提再審及聲請憲法法庭裁判被駁回，嘉義地檢署今天依原判決發監執行。

嘉義地檢署起訴書指出，吳男自2008年至2018年擔任嘉市府工務處養護工程科技士，2018年3月退休，2019年元月再受任用市府機要專員。

檢方指控，吳男熟悉管線服務案件，且與挖掘申請業務管理服務案的承辦人員有師徒指導關係，簡姓工程顧問公司幹部為讓工程服務案順利履約、請款、不受刁難，尋求吳男協助，工程第一期結束，簡男從自己的報酬中取出10萬元交付吳男酬謝。

吳男擔任機要專員期間，陳姓瀝青、營造業者承攬路面整修工程，為求工程順利履約及請款，尋求吳男協助詢問，透過黃姓特助於2020年先後購買21萬7700元咖啡豆及茶葉，分別由不知情員工交付給吳男。

全案一審被判刑7年6月，褫奪公權5年。吳男不服上訴至三審，去年2月最高法院駁回上訴，吳男不服判決，提出新發現的事實及證據向台南高分院聲請再審，請求停止刑罰執行，吳男主張與挖掘申請業務管理服務案的承辦人員並無師徒關係，只是因年齡差距尊稱他為大哥，該人員承辦的業務與他也沒有相關，他還主張廉政官及檢察官偵訊筆錄不具證據能力，沒有職務上收受賄賂的行為等喊冤。

台南高分院認為，吳男聲請的事證不具「足以動搖原確定判決所認定事實之確實性」、新穎性等要件，裁定駁回。

吳男另聲請憲法法庭裁判及法規範審查，憲法法庭認為與憲訴法規定要件均不合，裁定不受理。

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