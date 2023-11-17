雲林沿海農地充斥廢棄物 檢警不忍了揪出80名環保蟑螂

雲林地檢署、雲林縣環保局及警察局聯合稽查，查獲不肖業者亂倒廢棄物及土方。（雲林地來署提供）

2023/11/17 16:56

〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林地檢署接獲檢舉，指台西、四湖多處農地遭亂倒掩埋營建廢棄物，14日會同雲林縣警察局、環保局及環境部等單位前往稽查，當場查獲陳姓男子正在處理營建廢棄物，依違反廢棄物清理法聲請羈押，法院裁定10萬元交保；雲林地檢署指出，累計今年已查獲73件傾倒廢棄物案件，被告人數約80人。

鑑於雲林沿海多處農地，遭回填傾倒廢土或營建廢棄物事件頻傳，為避免淪為傾倒廢土天堂，雲縣環保局、雲林地檢署、雲林縣警察局成立「非法回填、傾倒廢棄物查緝專案小組」，嚴格查緝不法行為。

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雲林地檢署指出，今年1月至昨天檢方就違反廢棄物清理法案件，共查獲73件，聲請羈押獲准的被告有30人，交保限制住居48人，查扣的大小機具多達50多輛、鐵板數百塊。

另雲林縣環保局統計，去年7月至昨天，農地遭回填土方、廢棄物案共有734件，廢棄物及土方來源多為北部，且都無法提供土方來源，土方多數夾雜營建廢棄物。推測北部土石方資源堆置處理場（土資場）廠區收容量有限，可能造成不肖業者以出售證明書費、繞場等方式，透過合法掩飾非法，實際未收容任何營建混合物，而該等未經分類之營建混合物，擅自載運至中南部偏僻地點棄置。

地檢署呼籲，地主切勿輕信他人所稱有「合法土方來源」、「乾淨土」、「提供合法來源單據」等說詞，任何農牧用地改良、變更使用，應確保土方來源無虞，並依法向當地農業單位提出申請核准才能回填，若土地經查獲有違法回填廢棄物情事，地主亦可能觸法，可處1年以上5年以下有期徒刑，得併科1500萬元罰金；且地主依法也負有清除廢棄物之責。

雲林沿海鄉鎮多處農地遭亂倒營建廢棄物。（雲林地檢署提供）

不肖業者亂倒廢棄物及土方被查獲。（雲林地來署提供）

雲林地檢署、雲林縣環保局及警察局聯合稽查，查獲不肖業者亂倒來源不明的廢棄物及土方。（雲林地來署提供）

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