黑幫快閃！竹縣警方首度鎖定有幫派背景環保蟑螂集團 逮16人

新竹縣警方持續1週強力掃黑，圖為警方逮捕三環幫眾蕭男，交由檢方成功聲押蕭男。（圖由竹縣警局提供）

2022/06/21 10:58

〔記者黃美珠／竹縣報導〕年底大選還沒到，新竹縣政府警察局配合警察節時序持續1週掃蕩黑幫，且在新竹地檢署指揮下，首度結合縣府環保局，鎖定具有幫派背景的環保蟑螂集團執行，一舉逮捕竹東地區天道盟同心會16人到案，讓檢方成功聲押禁見李姓男子。

縣警局刑警大隊表示，事實上這1週對黑幫的威力掃蕩，他們總共逮捕三環幫、天道盟同心會共28名幫眾，除了天道盟李男，三環幫蕭男都被聲押，未來他們仍將持續定期、不定期執行，用行動喝令「黑幫快閃」。

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縣警局表示，新竹縣境內近年偷倒集團橫行，他們經過不斷的抽絲剝繭，發現有幫派涉入牟取暴利，所以鎖定竹東地區以天道盟同心會李姓成員為首的環保蟑螂集團進行掃蕩。

警方表示，李男等涉嫌用低價收購裝潢廢棄物，再隨意傾倒於私人土地以替幫派牟取暴利。偷倒、濫倒期間並安排同夥把風、盯哨，以躲避警方查緝。跟前述三環幫眾蕭男、巫男動輒撂人毆打看不順眼者的行徑雖有所不同，但卻對鄉親生活、環境造成莫大的傷害。

新竹縣刑大結合各分局，首度會同縣府環保局共組專案小組，在新竹檢方指揮下，於上週四、16日兵分多路執行拘提、搜索，成功逮捕李男等共16人，並查扣其不法所得。

最後檢方繼成功聲押前述三環幫的蕭男之後，再度讓天道盟同心會的李男被院方以罪嫌重大且有串證之虞裁定羈押禁見。另外跟李男同夥犯案的15人，有1人被交保2萬元，4個被裁定限制住居。

縣警局楊哲昌説，這波的專案掃蕩不僅是針對幫派成員本身的暴力行為，更以斬斷整個幫派背後不法利得為目標執行，所以呼籲鄉親如果有遭受幫派暴力侵害，或發現偷倒廢棄物等狀況都可立即向警方報案，新竹縣警方會持續威力掃蕩。

新竹縣近年境內偷倒事件層出不窮，警方首度鎖定具有幫派背景的環保蟑螂集團進行掃蕩。（圖由竹縣警局提供）

新竹縣警局掃黑首次跟縣府環保局合作，鎖定有幫派背景的環保蟑螂集團掃蕩，圖為警方和環保局官員共同會勘偷倒現場。（圖由竹縣警局提供）

新竹縣警方掃黑，逮捕以竹東地區天道盟同心會李姓男子（圖右站在車頭前者）為首的環保蟑螂集團共16人。 （圖由竹縣警局提供）

新竹縣警方表示，天道盟同心會李姓成員（左2）涉嫌組織環保蟑螂集團偷倒垃圾替幫派牟取暴利。（圖由竹縣警局提供）

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