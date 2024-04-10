台中孕婦逛街突羊水破塞車陣 新手爸衝警所求助開道

員警扶著簡姓孕婦走進醫院。（警方提供）

2024/04/10 21:50

〔記者許國楨／台中報導〕台中市一對年輕夫妻前晚到北屯區逛街，途中妻子突然羊水破了，丈夫原開車要趕赴醫院，卻因陷在車陣中又不熟悉路況，急衝就近警所求助，員警得知原委立即以警車開道，僅花5分鐘就抵達醫院生產，所幸母嬰均安，夫妻倆及家屬都十分感謝警方的及時協助。

8日當晚8時許，28歲周姓男子急急忙忙衝進第五分局水湳派出所，神色緊張大聲呼喊著：「我老婆的羊水破了！拜託幫幫我！」面對突如其來的緊急情況，員警黃昱維、賴柏志立即行動，駕駛巡邏車帶領周男及小他3歲的簡姓妻子趕赴醫院。

請繼續往下閱讀...

途中警方全程開啟警報器和警示燈，提醒其他用路人留意，約5分鐘後，迅速抵達北區中清路上的婦產科醫院，將簡女送往院內待產，所幸最後母嬰均安，原來這對年輕夫婦稍早剛好在水湳派出所附近逛街時，妻子突然發生了羊水破裂的情況，面對塞車和不熟悉的路況，情況十分緊急，無法等待救護車到來，只好求助警方協助開道送醫。

第五分局長劉其賢表示，考量到孕婦即將臨盆的情況，警方決定展開「急難救助」行動，然警車雖能協助開道護送就醫，但並不具備專業的救護設備，因此，在緊急情況下，仍應優先撥打119，通知救護車進行適當的照護，也提醒孕婦在懷孕期間應保持注意，遇到緊急情況應儘速撥打救援專線，以確保及時得到適當的幫助。

警車全程開啟警報器和警示燈開道。（警方提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法