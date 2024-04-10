為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

台中孕婦逛街突羊水破塞車陣 新手爸衝警所求助開道

員警扶著簡姓孕婦走進醫院。（警方提供）

員警扶著簡姓孕婦走進醫院。（警方提供）

2024/04/10 21:50

〔記者許國楨／台中報導〕台中市一對年輕夫妻前晚到北屯區逛街，途中妻子突然羊水破了，丈夫原開車要趕赴醫院，卻因陷在車陣中又不熟悉路況，急衝就近警所求助，員警得知原委立即以警車開道，僅花5分鐘就抵達醫院生產，所幸母嬰均安，夫妻倆及家屬都十分感謝警方的及時協助。

8日當晚8時許，28歲周姓男子急急忙忙衝進第五分局水湳派出所，神色緊張大聲呼喊著：「我老婆的羊水破了！拜託幫幫我！」面對突如其來的緊急情況，員警黃昱維、賴柏志立即行動，駕駛巡邏車帶領周男及小他3歲的簡姓妻子趕赴醫院。

途中警方全程開啟警報器和警示燈，提醒其他用路人留意，約5分鐘後，迅速抵達北區中清路上的婦產科醫院，將簡女送往院內待產，所幸最後母嬰均安，原來這對年輕夫婦稍早剛好在水湳派出所附近逛街時，妻子突然發生了羊水破裂的情況，面對塞車和不熟悉的路況，情況十分緊急，無法等待救護車到來，只好求助警方協助開道送醫。

第五分局長劉其賢表示，考量到孕婦即將臨盆的情況，警方決定展開「急難救助」行動，然警車雖能協助開道護送就醫，但並不具備專業的救護設備，因此，在緊急情況下，仍應優先撥打119，通知救護車進行適當的照護，也提醒孕婦在懷孕期間應保持注意，遇到緊急情況應儘速撥打救援專線，以確保及時得到適當的幫助。

警車全程開啟警報器和警示燈開道。（警方提供）

警車全程開啟警報器和警示燈開道。（警方提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
懷孕恐加速女性老化 研究：哺餵母乳可部分逆轉
2024/04/09 19:20

懷孕恐加速女性老化 研究：哺餵母乳可部分逆轉
嘉義水上孕婦送醫寶寶等不及要出來 救護員即刻接生
2024/04/09 10:01

嘉義水上孕婦送醫寶寶等不及要出來 救護員即刻接生

大觀雲滙 60米大興西路 單層3席
健康網》孕期產後痔瘡困擾大！ 醫曝睡姿「這樣躺」
2024/04/04 19:55

健康網》孕期產後痔瘡困擾大！ 醫曝睡姿「這樣躺」
健康網》新生兒太重不好 醫談孕期血糖控制
2024/04/09 14:50

健康網》新生兒太重不好 醫談孕期血糖控制

五大酬賓方案 大同3C黃金月火熱啟動
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播