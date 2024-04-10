債權工廠電纜頻遭竊 台南商人控屏東警態度消極

台南黃姓商人出面指控，4度報案債權工廠遭竊，屏東警方卻態度消極。（記者劉婉君攝）

2024/04/10 22:29

〔記者劉婉君／台南報導〕台南市黃姓商人於2016年與3、4名友人共同投資屏東一家冷凍倉儲工廠，不料，該工廠因欠下巨額債務，遭到法拍，黃姓商人的投資血本無歸，近期還發現廠方私下聘工剪走電線，他今（10）日出面向媒體投訴，曾4度向屏東警方報案，想保住擔保品，員警卻未蒐證也未依現行犯送辦，指控警方態度消極，並向屏東地檢署遞狀求助。

屏東里港分局表示，員警接獲報案到場後，因該工廠產權不明，非一般竊盜案件，無法當場逮捕，全案依法受理，通知工人、環保公司、廠方說明，訊後將呂姓負責人依竊盜罪嫌函送法辦，絕非「亳無作為」。

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黃先生表示，該冷凍倉儲工廠於2015年落成營運，但隔年傳出資金缺口，2016年呂姓負責人透過關係向他調款，他與多名友人考量工廠的設備新穎，且毛豆外銷日本的訂單穩定，決定一起擔任子公司股東，陸續投資上億元，2019年卻發現對方偽造股東簽名、會議記錄，將子公司併購給他人，雙方因而撕破臉。

黃先生指出，當初入股時，有設定發電、消防、淨水等設備作為債權擔保品，曾提告求償取回，並經屏東地院於2020年判處勝訴，可強制執行，至於工廠土地、廠房、冷凍庫等，則因積欠銀行債務，於去年遭到法拍，將於本（4）月底強制點交。

黃先生說，上個月底呂男找來環保公司，剪走電氣室的電纜，侵害他的產權，他發現後趕緊報警，請求警方以現行犯逮捕、查扣犯罪工具，以及入廠蒐證保全證據，但警方僅請6名工人製作筆錄，隔天再約談呂男，質疑警方辦事態度消極，前後報案4次，沒有積極作為，遭竊的工業用高壓電纜要復原，保守估計需要超過500萬元，他只能自力救濟，遞狀請屏東地檢保全證據，並自行派請專人在門口看守，防止再度被竊。

警方接獲工廠遭人侵入竊取電纜線後，派員看守，檢查進出車輛有無可疑物品。（黃姓商人提供）

黃姓商人表示，工人曾當場出示已剪斷的大批電纜線。（黃姓商人提供）

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