國際搜救犬日 陳其邁慰勉消防局搜救犬隊盼台灣平安

陳其邁帶來驚喜玩具與食物慰勉搜救犬。（市府提供）

2024/04/28 10:06

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市消防局有10隻搜救犬通過國際IRO認證高居全國之冠，參與國內外重大災害英勇搜救，市長陳其邁今國際搜救犬日慰勉搜救犬隊，致敬並讚許專業救災表現，實際體驗瓦礫堆搜索等犬隻訓練，同時準備玩具、零食與犬隻分享，勉勵持續精進發揮更大力量，也期盼台灣平安。

IRO訂定每年4月最後星期日為國際搜救犬日，高雄市消防局目前通過國際搜救犬IRO測驗計有高級6隻、中級2隻、初級2隻，數量均為全國之冠，尚有2隻培訓中，且早於94年率全國之先成立搜救犬隊，設有符合國際標準規格的搜救犬馴養中心，積極參與國際人道救援任務，國內外重大災害現場可見高雄市搜救犬勇往直前身影。

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市長陳其邁今實際體驗瓦礫堆搜索等搜救犬訓練，由花蓮震災立功的搜救犬羅傑Roger率先登場，在領犬員李信宏指揮下，從3座關閉鐵門中找到待救者，領犬員鄭莛芸帶領搜救犬咪娜Mina、陳孟弘指揮傳八，完成擺盪平台及拋物拾回等訓練。

過程中搜救犬跟隨領犬員，一個手勢、一個指令，立刻完成要求動作，領犬員輕輕拍頭鼓勵、適時給予零食獎勵，搜救犬立刻雀躍不已，陳其邁大讚人犬感情深厚，合作默契十足。

陳其邁也準備驚喜玩具、零食與搜救犬分享，關心犬隻平常生活環境、飲食飼料及醫療照護，領犬員蘇冠銘表示，搜救犬培訓不容易，從幼犬時期開始訓練，平均2歲半至3歲才能取得IRO中級證照出勤，約8歲半達退休年紀，會挑選優良領養家庭，讓搜救犬安度餘生。

領犬員李信宏開玩笑詢問陳其邁「市長也想要認養Roger嗎？」，陳其邁笑答「讓Roger來市府上班？」，現場響起一陣歡呼。

小隊長陳志三表示，搜救犬速度快、活動力佳，嗅覺能力是人類數百倍，透過呼吸、體溫及人體細胞代謝氣味找出生還者，相較於使用限制多的科學儀器，更適合環境複雜的災難現場。除了訓練精良搜救犬外，領犬員更是扮演關鍵角色，平日訓練犬隻體能及各種搜索、服從訓練外，救災現場要顧及犬隻和自身安全，無論遇到什麼狀況，都要保持情緒平穩，否則搜救犬會立刻感知並受到影響。

陳其邁表示，國際搜救犬日代表市民對領犬員及搜救犬致上最高敬意，搜救犬不僅是親密的家人，更是救難的幕後功臣，感謝搜救犬隊在危急時刻，不畏艱難前往災區協助搜救，充分展現高雄搜救犬隊訓練精良及高效率救災能力，期勉持續精進，未來救災行動發揮更大力量，也希望台灣平安、大家都平安。

陳其邁實際體驗搜救犬訓練。（市府提供）

陳其邁國際搜救犬日慰勉消防局搜救犬隊。（市府提供）

陳其邁慰勉消防局搜救犬隊。（市府提供）

陳其邁實際體驗搜救犬訓練。（市府提供）

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