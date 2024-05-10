新北警涉集體包賭 還上桌賭

檢調八日晚間搜索新北市海山警分局江翠派出所，約談6名員警，其中4名涉擅查民眾個資的員警獲交保或請回。（記者王定傳攝）

2024/05/10 05:30

約談６警 江翠所陳姓巡佐還利用4同事 擅查民眾個資

〔記者王定傳、吳仁捷／新北報導〕新北市板橋及三重一帶有業者經營地下賭場，轄區海山警分局江翠派出所巡佐陳信榮、警員林益民，被控知悉後卻不查緝，不僅涉嫌包庇，甚至自己也到賭場聚賭，陳員還涉嫌違法查詢民眾個資，提供給賭場業者。新北地檢署八日晚間指揮調查局新北市調查處等單位，前往江翠所等處搜索，約談陳、林等六名員警及業者共十多人，依違反貪污治罪條例、刑法洩密、賭博等罪嫌偵辦。

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另兩警交保 兩請回

另調查發現，江翠所有四名員警疑遭陳員利用，在不知情或不知目的等情形下，協助擅查民眾個資，涉違反個資法等罪嫌，檢方昨天一併約談到案，訊後諭令張姓與莊姓警員各三萬元交保，許姓及蕭姓警員獲請回。

海山分局：主動通報

海山警分局表示，此案由新北警主動通報並配合偵辦，秉持勿枉勿縱、不掩飾、不護短，展現端正警察風紀決心，以維警譽。

疑暗助賭場業者追債

檢調追查，陳、林兩人知悉陳姓、呂姓、湯姓男子等人，在新北市板橋及三重一帶經營麻將賭場，卻不查緝還前往賭博，且疑有打聽查緝訊息、洩漏給業者知悉等情，至於兩人有無收受業者賄賂須進一步釐清；但陳員另涉嫌收賄後，利用同事幫業者查詢民眾個資，是否為暗助賭場業者追債或其他用途，有待追查。

新北市調查處獲報後派員監控，發現陳、林二人行為，報請新北檢指揮偵辦，檢察官周懿君昨指揮新北市調處、警政署政風室、新北市警局督察室等單位發動搜索，朝行收賄、洩密、賭博、個資法等罪嫌偵辦。

涉案的五十歲巡佐陳信榮及卅三歲警員林益民，平日表現正常，同事認為，二人個性都算低調，對他們涉入風紀案大感意外；因案發至今三年多，同僚對於當時二人值勤、對外交往狀況等，多已印象模糊。

檢調八日晚間搜索新北市海山警分局江翠派出所，約談6名員警，（記者王定傳攝）

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