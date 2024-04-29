土地悲歌！苗栗露營區倒強酸案外案 開挖見回填廢棄物6嫌起訴

專案小組開挖營地，意外發現回填掩埋廢棄物案外案。（警方提供）

2024/04/29 17:59

〔記者許國楨／台中報導〕苗栗三灣「拾玖K露營區」去年間被查出，有不肖業者傾倒強酸廢液導致河床污染，後續開挖營地挖出廢塑膠混合物，意外發現回填掩埋廢棄物案外案，案經台中地檢署指揮保七大隊等單位成立專案小組，查出是北綱、定宸等2間公司的陳姓負責人等6人涉案，近日全案偵結依違反廢棄物清理法罪，提起公訴。

保七總隊第三大隊第二中隊去年間，偵辦苗栗三灣「拾玖K露營區」芫吉公司傾倒強酸廢液案，導致苗栗縣三灣鄉中港溪上游河床遭受污染，稽查期間開挖露營區土地時，發現在深達3公尺地下，掩埋大量太空包裝的廢塑膠混合物，意外查出回填掩埋廢棄物的案外案。

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案經報請台中地檢署檢察官陳祥薇，指揮保七三大二中、環境部環境管理署中區環境管理中心、苗栗縣環境保護局等單位組成專案小組偵辦，查出桃園市陳姓男子（61歲）與其胞弟（44歲）、一對兒子（41歲、38歲）分別經營北綱實業、定宸實業2間公司涉有重嫌。

經查，這2間公司為謀取不法利益，先由北綱公司非法收受廢棄物（廢塑膠混合物）並堆置於公司倉庫，再轉交由定宸公司，以合法掩護非法方式，將該等廢塑膠混合物摻入水泥立方磚製程，再將部分廢塑膠混合物提供回填在該露營區，專案小組去年7月18日持搜索票兵分多路，至上述公司及露營區等地執行搜索及開挖作業。

除在上述公司發現大量廢塑膠混合物及水泥立方磚，也在露營區地底發現廢塑膠混合物，嚴重污染環境，台中地檢署在近日偵結，將兩間公司的陳姓負責人等6人，依違反廢棄物清理法，提起公訴。

專案小組開挖營地，意外發現回填掩埋廢棄物案外案。（警方提供）

專案小組到不肖業者公司搜索。（警方提供）

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