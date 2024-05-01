賣5小包毒品收9000 男共被判30年8個月

業姓男子被查獲2次販賣海洛因、3次販賣安非他命，雖各次交易都僅為一小包，共收取9000元。不過他這5次犯行，被苗栗地方法院判處共30年8個月的有期徒刑。（資料照）

2024/05/01 17:06

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣葉姓男子多次吸食海洛因、安非他命等毒品，服刑5年多獲假釋，但他未能戒斷毒癮，還鋌而走險販毒，出獄不到2年，2次販賣海洛因、3次販賣安非他命被查獲，各次交易都只有一小包，共收取9000元，不過，他這5次犯行，被苗栗地方法院判處共30年8個月的有期徒刑。

判決指出，葉男去年7月3日晚間在苗栗縣頭份市某國小前，以2000元販賣海洛因1小包予魏姓男子。隔天晚間在頭份市區又以2000元販賣海洛因1小包給鄭姓男子。

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葉男去年7月16日下午到頭份市陳姓男子住所前，以2000元販賣安非他命1小包給陳男。7月19日下午在頭份市區以2000元販賣安非他命1小包給張姓男子。

去年9月8日上午，葉男在造橋鄉自家住處附近，再以2000元販賣安非他命1小包給張男，同意張男賒欠，只收1000元。葉男被頭份警方查獲依法送辦。

法官調查，葉男曾因多次吸食一、二級毒品，經苗栗地院裁定應執行有期徒刑6年3個月、2年8個月2罪確定，經入監接續執行後，於2022年1月底假釋出監。但葉男出獄不到2年又再犯5次販毒罪。

法官認為，葉男不思戒除、遠離毒品，順應毒友請求，貪圖可從中賺取量差利益，將自己購入的毒品販賣其他4人，惟審酌葉男犯後坦承不諱，且供出毒品來源，使警方得以查獲他人持有第一級毒品案件；兼衡葉男各次販賣數量、金額、所得，及其前科素行等一切情狀，判處2次販賣海洛因罪各7年7個月、3次販賣安非他命罪各5年2個月。

法官認為葉男所犯5罪，固可合併定應執行刑，惟其是否另涉有其他犯行，尚未可知，宜待葉男所犯數罪全部確定後，再由檢察官聲請定應執行刑，因此不於此判決定應執行刑。

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