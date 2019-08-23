共諜案情資非機密 但發展組織仍坐牢

2019-08-23 07:19

〔記者鮑建信／高雄報導〕高市凃姓商人涉嫌假藉放款，吸收3名士官蒐集軍方情資並發展組織，業經高雄高分院更1審宣判，依違反國安法判處有期徒刑9月要關，比原審少1個月，可上訴。

據了解，2009年間，涂姓商人認識聯勤旗山彈藥庫王姓士官長（判決確定）後，透過Skype與中國人士「張炳煌」通話，知悉對方從事對台情報工作，因此介紹退役王男跟張認識，並由自稱中國福建省對外經濟技術合作協會副秘書長的「董恆」提供資金，由王男放款給其他現役軍人，伺機刺探、蒐集軍事資料，及發展組織。

同年6月間，王男利誘侯姓士官（判決確定）以軍用電腦搜尋「國軍人事戰備教則」後，涉嫌洩密給涂男獲得2萬元酬勞，並分給侯男1萬元。侯男則陸續交付「軍事準則」等機密文件，每次換取5千到3萬元不等酬勞。

2012年間，王男另介紹現役陳姓士官（判決確定）向身分不詳的「羅先生」借錢，後因無法償還，王男乘機要求幫忙蒐集軍事準則等資料，每筆代價1萬元，陳男同年3月在國防部參謀本部資電作戰指揮部電子作戰戰情室，將「空軍資通電教則」等機密列印紙本給王男。案經屏東憲兵隊等單位查獲移送。

更1審法官認為軍事準則等資料，並非公務機密，但涂為共產黨發展組織，違反國家安全法，改判處9月徒刑。

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