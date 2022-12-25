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    正告普廷！教宗發表耶誕文告 促結束「無意義」烏克蘭戰爭

    天主教教宗方濟各今（25）日發表年度耶誕文告，為飽受戰爭蹂躪的烏克蘭祝禱，不點名地嚴厲正告發動這場入侵戰爭的俄羅斯總統普廷，應立刻結束這場「無意義」戰爭。（路透）

    天主教教宗方濟各今（25）日發表年度耶誕文告，為飽受戰爭蹂躪的烏克蘭祝禱，不點名地嚴厲正告發動這場入侵戰爭的俄羅斯總統普廷，應立刻結束這場「無意義」戰爭。（路透）

    2022/12/25 21:52

    〔編譯楊芙宜／台北報導〕天主教教宗方濟各今（25）日發表年度耶誕文告及祝禱訊息，他不點名地嚴厲正告俄羅斯總統普廷，呼籲立刻結束這場的「無意義」戰爭，並稱世界正在承受一場「和平飢荒」。教宗這場耶誕節的年度演說透過電視和廣播傳遞世界各地，備受各界矚目。

    86歲的教宗方濟各發表他任內第10次耶誕文告「致全城及全球」（Urbi et Orbi），這場普廷發動的入侵烏克蘭戰爭已達10個月之久，衝突正加劇世界性食物短缺，教宗並力促終止使用「食物作為武器」。

    數以千計信徒聚集在梵蒂岡聖伯多祿廣場（St. Peter's Square），聆聽教宗發表年度耶誕文告，其中一部分人揮舞著烏克蘭國旗。

    教宗方濟各演說開頭就轉向飽受戰亂蹂躪的烏克蘭：「我們烏克蘭弟兄姊妹這個耶誕節正處於黑暗和寒冷，遠離家鄉」。

    教宗帶領全球信徒祝禱說：「祈願主激勵我們，提供具體團結表示，協助所有這些受苦者，並祈求祂啟迪這些有權者心智，使隆隆作響武器安靜下來，並為這場無意義的戰爭立即畫下句點！」

    教宗直言，「很可悲地，我們寧願聽從其他受世俗思想方式影響的建議」，他悲痛想到「戰爭冰冷刺骨寒風持續打擊著人性。」

    教宗說，「我們時代也在其他地區，和第三次世界大戰其他戰區，正經歷一場重大和平飢荒」。方濟各意指從阿富汗到葉門、敘利亞、緬甸、以色列-巴勒斯坦衝突、黎巴嫩和海地等多國在這個耶誕節，正經歷衝突或危機的動盪。

    從今年2月俄羅斯軍事入侵烏克蘭以來，教宗方濟各曾多次呼籲和平、譴責戰爭。教宗11月底接受美國耶穌會「美國雜誌」（America）訪問時指責俄軍在烏克蘭的殘酷行徑，莫斯科曾對此提出正式抗議。

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