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    普廷又稱願意和談 俄攻烏行動仍持續不輟

    俄羅斯總統普廷再度表態願就俄烏戰爭與各造進行談判。圖為1名抗議人士24日在塞爾維亞首都貝爾格勒手持附有普廷肖像的反戰標語。（美聯社）

    俄羅斯總統普廷再度表態願就俄烏戰爭與各造進行談判。圖為1名抗議人士24日在塞爾維亞首都貝爾格勒手持附有普廷肖像的反戰標語。（美聯社）

    2022/12/25 19:08

    〔編譯張沛元／綜合報導〕俄羅斯總統普廷表示，俄國已準備好與涉及與烏克蘭衝突的各方進行談判。在此同時，烏國官員稱包括首都基輔在內的烏克蘭各地，25日一早都響起空襲警報。

    普廷在25日播出的Rossiya 1國營電視台的訪問中說，俄羅斯已準備好與所有俄烏戰爭相關人士就可接受的解決方案進行談判，但「（談不談）要看他們——拒絕談判的不是我們，是他們。」普廷口中拒絕和談的「他們」，應是指基輔當局與支持烏克蘭的西方國家。

    普廷還說，他深信俄羅斯的行動方向正確，因為以美國為首的西方世界正試圖讓俄羅斯分崩離析，「我們正在捍衛國家利益，公民與人民的利益，我們別無選擇，只能保護我們的公民」。

    儘管普廷又表態願意和談，但俄軍仍持續攻擊烏克蘭，除了稍早在24日平安夜當天砲擊烏國南部大城赫爾松（Kherson）並造成至少10人死亡與58人受傷外，據稱基輔與烏克蘭所有地區25日一早都響起空襲警報，但並無俄國發動新攻擊的報告，警報也在稍後解除；烏國社群媒體指稱，該空襲警報可能因應俄國噴射機在白俄羅斯升空，但此說法目前尚無法證實。

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