耶誕節不忘嗆聲 普廷：烏若有愛國者飛彈「100％摧毀它」

俄羅斯總統普廷表示，若是烏克蘭境內有愛國者飛彈，俄羅斯100％會摧毀這些防空系統。（路透）

2022/12/25 19:58

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）今（25）日抨擊西方世界正試圖「撕裂」俄羅斯人民，他並警告美國，若是膽敢向烏克蘭提供愛國者飛彈防空系統（Patriot），俄羅斯「百分之百」會摧毀它們。

綜合《塔斯社》、《法新社》報導，普廷說，「這一切的核心都是我們的地緣政治對手的政策，目的在於撕裂俄羅斯，那個歷史上的俄羅斯。他們總是想要「分裂然後征服」。我們的目標則是別的：團結俄羅斯人民。」

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報導指出，普廷在談話時用了「歷史上的俄羅斯」這個詞，表示他認為烏克蘭人與俄羅斯人是同一個民族，同時也能為他揮軍入侵烏克蘭的舉動辯護。

普廷又說，「我們往正確的方向前行，我們正在捍衛我們的國家的利益、我們公民的利益、我們人民的利益。我們準備好與參與這件事情的各方勢力達成一份協議，透過一些可以接受的解決方案。但這取決於他們，是他們拒絕談判，不是我們。」

普廷在與另一名記者談到愛國者飛彈時表示，「當然，我們會摧毀它們，100％！」不過普廷也說，到目前為止，烏克蘭都還沒有愛國者飛彈。

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