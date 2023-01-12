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    前教宗本篤十六世親信出書 揭露兩任教宗緊張關係

    羅馬天主教前任教宗本篤十六世（前排右）葬禮僅過1週，最親密助手今天發表回憶錄，書中詳細透露本篤十六世與繼任者方濟各（左）之間的緊張關係。（路透資料照）

    羅馬天主教前任教宗本篤十六世（前排右）葬禮僅過1週，最親密助手今天發表回憶錄，書中詳細透露本篤十六世與繼任者方濟各（左）之間的緊張關係。（路透資料照）

    2023/01/12 22:39

    〔中央社〕羅馬天主教前任教宗本篤十六世的葬禮僅過1週，他最親密的助手今天發表回憶錄，詳細透露已故前教宗與其繼任者方濟各之間的緊張關係。

    法新社報導，長期擔任本篤十六世（Benedict XVI）祕書的大主教耿斯凡（Georg Gaenswein）的新書，不僅透露他與2位教宗的私下對話、描述德國籍已故教宗如何上台，還揭露他2013年榮退之後的10年退休生活。

    在「只說事實：我在本篤十六世身邊的日子」（Nothing But the Truth: My Life Beside Pope Benedict XVI，暫譯）一書中，耿斯凡說前教宗對方濟各的部分決定感到困惑，且方濟各顯然試圖抑制前任教宗。

    梵蒂岡尚未正式針對這本新書做出回應，但教宗方濟各（Pope Francis）9日曾召喚耿斯凡私下會晤。此前數天，66歲的耿斯凡才在出版前的專訪中洩漏心中多年來的不滿。

    耿斯凡在訪問中聲稱，當方濟各成功推翻前任對放寬傳統拉丁彌撒使用限制的決定時，「本篤非常心痛」。

    耿斯凡自2003年開始擔任本篤十六世的秘書，陪伴在他身邊多年。在已故教宗最後的歲月裡，他陪著本篤住在梵蒂岡的1座修道院內，擔任他的看門人。

    本篤十六世去年12月31日辭世，享耆壽95歲。他生前一直是天主教會保守派代表人物，這一派認為教宗方濟各的思想與做法過於自由。

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