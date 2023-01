前教宗本篤十六世親信出書 揭露兩任教宗緊張關係

羅馬天主教前任教宗本篤十六世(前排右)葬禮僅過1週,最親密助手今天發表回憶錄,書中詳細透露本篤十六世與繼任者方濟各(左)之間的緊張關係。(路透資料照)

2023/01/12 22:39

〔中央社〕羅馬天主教前任教宗本篤十六世的葬禮僅過1週,他最親密的助手今天發表回憶錄,詳細透露已故前教宗與其繼任者方濟各之間的緊張關係。

法新社報導,長期擔任本篤十六世(Benedict XVI)祕書的大主教耿斯凡(Georg Gaenswein)的新書,不僅透露他與2位教宗的私下對話、描述德國籍已故教宗如何上台,還揭露他2013年榮退之後的10年退休生活。

請繼續往下閱讀...

在「只說事實:我在本篤十六世身邊的日子」(Nothing But the Truth: My Life Beside Pope Benedict XVI,暫譯)一書中,耿斯凡說前教宗對方濟各的部分決定感到困惑,且方濟各顯然試圖抑制前任教宗。

梵蒂岡尚未正式針對這本新書做出回應,但教宗方濟各(Pope Francis)9日曾召喚耿斯凡私下會晤。此前數天,66歲的耿斯凡才在出版前的專訪中洩漏心中多年來的不滿。

耿斯凡在訪問中聲稱,當方濟各成功推翻前任對放寬傳統拉丁彌撒使用限制的決定時,「本篤非常心痛」。

耿斯凡自2003年開始擔任本篤十六世的秘書,陪伴在他身邊多年。在已故教宗最後的歲月裡,他陪著本篤住在梵蒂岡的1座修道院內,擔任他的看門人。

本篤十六世去年12月31日辭世,享耆壽95歲。他生前一直是天主教會保守派代表人物,這一派認為教宗方濟各的思想與做法過於自由。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法