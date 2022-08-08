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    俄烏最新戰況！ 俄軍在頓巴斯地區部署大量蝴蝶雷

    英國國防部指出俄羅斯軍隊在頓巴斯地區部署許多地雷。（歐新社）

    英國國防部指出俄羅斯軍隊在頓巴斯地區部署許多地雷。（歐新社）

    2022/08/08 14:43

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯出兵侵略烏克蘭，俄烏雙方戰況目前陷入膠著，雙方在烏克蘭東部、南部地區互有攻防戰，英國國防部在推特發布最新戰況，指出俄羅斯軍隊目前有極大的可能在頓巴斯區域部署蝴蝶雷，這些地雷可能會造成當地居民廣泛的傷亡。

    英國國防部在推特表示，俄羅斯軍隊目前有很大的可能在頓內茨克與克拉馬托爾斯克地區部署PFM-1與PFM-1S等地雷，這款地雷極可能對當地民眾造成廣泛的傷亡，它在蘇阿戰爭中造成毀滅性的影響，據說這地雷傷害了許多當成玩具的兒童。

    這些蘇聯時期的庫存武器，很有可能會隨著時間推移而逐漸劣化，地雷因為劣化而變得不可預測，增加了當地居民與排雷工作的危險性。

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