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    烏克蘭4商船運16萬噸糧食 分別輸往土耳其、義大利、中國

    烏克蘭、土耳其證實，4艘載有16萬噸玉米、葵花籽油等其他食品，預計今日將從黑海離開，前往中國、土耳其、義大利。（資料照，路透）

    烏克蘭、土耳其證實，4艘載有16萬噸玉米、葵花籽油等其他食品，預計今日將從黑海離開，前往中國、土耳其、義大利。（資料照，路透）

    2022/08/07 18:55

    〔即時新聞／綜合報導〕在伊斯坦堡由俄羅斯、烏克蘭、土耳其和美國人員組成的聯合協調中心（Joint Coordination Centre，簡稱JCC）監督下，烏克蘭可恢復糧食出口；烏克蘭、土耳其官方表示，4艘貨輪載有16萬噸玉米、葵花籽油等其他食品，預計今日離開黑海，分別運往土耳其、義大利、中國。

    綜合外媒報導，在俄羅斯入侵烏克蘭之前，俄和烏兩國小麥出口量的佔全球近3分之1，在聯合國等協助下，多國在7月27日簽署黑海穀物倡議，並成立聯合協調中心（JCC），確保商船可從烏克蘭3個位於黑海港口，載運穀物、其他食品、肥料輸往全球。

    根據《路透社》 報導，烏克蘭海港管理局在Facebook上表示，總計4艘載有糧食船隻將分別從烏克蘭位於黑海的兩個港口出發，準備前往土耳其、義大利、中國。

    JCC昨晚間表示，已授權總五艘船隻通過黑海走廊，包含4艘運載16噸的食品船隻出港、1艘船隻進港。

    土耳其國防部表示，離開烏克蘭港口的船隻將前往土耳其、中國、義大利。

    烏克蘭基礎設施部長庫布拉科夫（Oleksandr Kubrakov）在臉書提到，他們規劃3座港口每月服務量可達100艘船隻，並預計每月運送至少300萬噸貨物。

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