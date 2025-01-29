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    賴清德台南參香為災民祈福 台灣首廟天壇發福袋人潮爆棚

    總統賴清德今天下午到台南市台灣首廟天壇參香祈福、發放1元福袋。（記者王姝琇攝）

    總統賴清德今天下午到台南市台灣首廟天壇參香祈福、發放1元福袋。（記者王姝琇攝）

    2025/01/29 15:08

    〔記者王姝琇／台南報導〕總統賴清德今天下午到台南市台灣首廟天壇、西港慶安宮、新營太子宮參香祈福、發放1元福袋，並為0121大埔地震的台南受災居民祈福。民眾一早就到天壇排隊，一路從廟埕起繞廟2圈，再延伸到公園路台灣南區氣象中心，隊伍幾乎看不到盡頭，感受民眾超熱情。

    賴清德說，祈求玉皇上帝保祐國泰民安、風調雨順，大家賺大錢；也邀請大家共同為玉井區、楠西區等受到地震影響的民眾祈福，同時為黃偉哲市長率領的市府團隊加油打氣，大家全心投入救災工作，自己也親自前往勘災，現地狀況比新聞媒體報導還要嚴重，政府第一時間已宣布救災辦法比照花蓮0403地震賑災補助辦法辦理，協助居民盡速恢復生活。

    賴清德說，來到台南除了為台灣祈福，也發送一元福袋，讓每位鄉親都能得到玉皇上帝的保佑加上福袋的福氣，讓大家新的一年平安、順利、快樂過生活；過去一年很成功美滿的，更加大吉大利；過去的不如意也能拋在舊年，在新的一年行大運。

    他也強調，現今國際變化多端，需要府城鄉親、民主聖地共同打拚，讓台灣繼續向前邁進，走入世界、看見未來；更要感謝大家長久支持，我們的國家需要大家繼續守護。

    總統賴清德到台灣首廟天壇參香祈福。（記者王姝琇攝）

    總統賴清德到台灣首廟天壇參香祈福。（記者王姝琇攝）

    總統賴清德到台灣首廟天壇發放1元福袋，大批民眾擠爆廟埕。（記者王姝琇攝）

    總統賴清德到台灣首廟天壇發放1元福袋，大批民眾擠爆廟埕。（記者王姝琇攝）

    總統賴清德今天下午到台南市台灣首廟天壇參香，祈求玉皇上帝保祐國泰民安、風調雨順。（記者王姝琇攝）

    總統賴清德今天下午到台南市台灣首廟天壇參香，祈求玉皇上帝保祐國泰民安、風調雨順。（記者王姝琇攝）

    民眾一早就到天壇排隊等領賴清德總統1元福袋，隊伍一路從廟埕延伸到公園路台灣南區氣象中心，隊伍幾乎看不到盡頭。（記者王姝琇攝）

    民眾一早就到天壇排隊等領賴清德總統1元福袋，隊伍一路從廟埕延伸到公園路台灣南區氣象中心，隊伍幾乎看不到盡頭。（記者王姝琇攝）

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