沒有粉紅泡泡！白宮情人節賀卡川普擺臭臉：非法移民入境就驅逐

白宮的情人節賀卡再度警告非法移民。（取自白宮X官網：https://x.com/WhiteHouse/status/1890441976417264027） （記者管淑平攝）

2025/02/15 18:15

〔編譯管淑平／綜合報導〕白宮在2月14日應景發布情人節賀卡，不過，不是充滿粉紅泡泡的浪漫訊息，而是重申其反移民立場，對企圖不經取得簽證等文件進入美國的移民，提出嚴正警告。

白宮官方社群帳號14日發文，一張以許多心形圖樣為背景的粉紅色卡片，印著總統川普和主管邊境事務的「邊境沙皇」霍曼（Thomas Homan）一臉嚴肅的大頭照，配上諷刺詩句：「玫瑰是紅的，紫羅蘭是藍的，若非法入境，我們就驅逐你」。

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卡片上所寫內容，前兩句是引用英格蘭詩歌《玫瑰是紅的（Roses are red）》的前兩句。根據維基百科解釋，這首歌的起源最早可追溯到1590年，被普遍認為是愛情詩，但是後來也常被改編成諷刺版。

川普帶著強硬打擊非法移民的承諾重返白宮，揚言要進行美國史上最大規模的遣返行動。羅馬天主教教宗方濟各日前批評美國新的強硬移民政策，霍曼上週強硬回應，要教宗「管好天主教會就好」。

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