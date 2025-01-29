2000萬又刮中一張！新竹市竹蓮寺廟口彩券行證實：在地人現場刮中

新竹市竹蓮寺旁公益彩券行昨晚除夕夜刮出刮刮樂2000萬大獎，據傳是在地人刮中大獎，讓店家開心不已。（照片取自網路社群）

2025/01/29 14:59

〔記者洪美秀／新竹報導〕刮中2000萬大獎了！新竹市香火鼎盛的竹蓮寺附近公益彩券行，昨晚除夕夜傳出刮中2000萬的刮刮樂大獎，店家也證實此消息，說是竹蓮寺觀世音菩薩保佑，也說刮中2000萬大獎的是在地人，此消息一出，今天就吸引很多民眾慕名而來，加上天氣好，大家除到竹蓮寺拜拜，也來彩券行試試手氣。

由台灣彩券發行的蛇年刮刮樂，第二張2000萬刮刮樂開出了！新竹市竹蓮寺附近的廟口公益彩券行於昨天（28日）除夕夜刮出刮刮樂頭獎，據傳是1名幸運的在地民眾現場刮中高達2000萬元的頭獎。據了解，全台首個刮出2000萬的彩券行是位於彰化縣埔心鄉的「興鑫鑫來投注站」，店家表示，幸運刮中頭獎的是在農曆年前最後一個工作日的中午，5名男同事趁著工作的午休時間，相約到店裡合資購買一整本刮刮樂「2000萬超級紅包」並在現場開刮。

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而2000萬刮刮樂第二張大獎也開出了，且就在竹蓮寺附近的廟口彩券行，由於竹蓮寺每年除夕夜晚間11時都會舉辦「開正」的開門祈福活動，吸引大批信眾及民眾來廟裡拜拜祈福，許多民眾都會順道到附近彩券行買刮刮樂，如今傳出刮出2000萬大獎，民眾都說是好彩頭，更說廟宇附近的彩券行福氣最旺，超幸運的。

新竹市竹蓮寺旁公益彩券行昨晚除夕夜刮出刮刮樂2000萬大獎，據傳是在地人刮中大獎，讓店家開心不已。（照片取自網路社群）

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