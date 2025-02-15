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    嘉義布袋奇景！整園蘿蔔「被砍頭」原因曝光

    加工用蘿蔔採收前「砍頭」的季節限定畫面。（記者蔡宗勳攝）

    加工用蘿蔔採收前「砍頭」的季節限定畫面。（記者蔡宗勳攝）

    2025/02/15 13:08

    〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕嘉義縣沿海加工用蘿蔔進入收穫季節，但蘿蔔採收前為避免整棵拔起來受傷，要先砍掉含葉子的頂端，出現整園大蘿蔔被砍頭的壯觀畫面，顛覆大家拉著葉子拔蘿蔔的印象。

    嘉義縣布袋是國內菜脯加工重鎮，產量估占全國85％，其中半數以上產自見龍里（內田），目前正是嘉義沿海加工用蘿蔔採收季節，出現整園蘿蔔「被砍頭」的季節限定景象，路過民眾難免疑惑「這些蘿蔔怎麼了？怎麼頭都不見了！」

    菜脯加工業者表示，採收蘿蔔先砍頭有幾個考量，首先是連葉子整棵拔起來，運送過程葉子仍有吸取養分與水分，難免影響到蘿蔔甜度，其次是直接把蘿蔔拔起來，蘿蔔可能會受傷，而且現在採收採機械化，把「頭」砍了，才能抓著蘿蔔快速採收。

    因而加工用蘿蔔收成步驟為「砍頭、犁田、上山貓、上大卡車」，接著載回工廠清洗後就可以進入加工程序了。

    嘉義縣沿海加工用蘿蔔採收前「砍頭」的壯觀畫面。（記者蔡宗勳攝）

    嘉義縣沿海加工用蘿蔔採收前「砍頭」的壯觀畫面。（記者蔡宗勳攝）

    嘉義縣沿海加工用蘿蔔採收前「砍頭」的壯觀畫面。（記者蔡宗勳攝）

    嘉義縣沿海加工用蘿蔔採收前「砍頭」的壯觀畫面。（記者蔡宗勳攝）

    大白蘿蔔中夾雜紫色蘿蔔。（記者蔡宗勳攝）

    大白蘿蔔中夾雜紫色蘿蔔。（記者蔡宗勳攝）

    有三隻腳的大白蘿蔔。（記者蔡宗勳攝）

    有三隻腳的大白蘿蔔。（記者蔡宗勳攝）

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