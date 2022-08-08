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    俄再轟烏南核電廠 歐盟、IAEA譴責

    俄軍四日在位於烏克蘭南部城市安赫德（Energodar）的札波羅熱電廠外警戒。（路透

    俄軍四日在位於烏克蘭南部城市安赫德（Energodar）的札波羅熱電廠外警戒。（路透

    2022/08/08 05:30

    〔編譯魏國金／綜合報導〕烏克蘭南部的札波羅熱核電廠繼五日遭砲擊，導致部分廠區遭嚴重破壞，並導致一座核子反應爐關閉後，六日晚間再度遇襲，烏俄雙方互控對方所為。歐盟與國際原子能總署（IAEA）對此同聲譴責。IAEA署長葛羅西（Rafael Grossi）表示，「我對歐洲最大核電廠遭砲擊感到極度憂心，此事凸顯核子災難是非常真實的風險」。

    烏國︰輻射物質恐外洩

    烏克蘭國家核電公司六日指出，俄軍對札波羅熱核電廠的襲擊「嚴重破壞」含有氮氣與氧氣的廠區，以及一棟附屬建物，並破壞一條高壓電線，「仍有氫氣與輻射物質外洩的風險，失火風險也很高；這場襲擊已嚴重危害核電廠的運作安全」。該公司七日表示，俄軍再度攻擊該電廠，造成一名工作人員受傷以及輻射感測器受損。

    該電廠已遭俄軍佔領，但仍由烏國技術人員運作，雙方互控對方從事「核子恐怖主義」。歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）六日推文譴責俄國藐視國際規範；IAEA署長葛羅西則重申，願意率領安全專家團前往札波羅熱。烏克蘭一直未接受這項提議，認為此舉將使俄國在該電廠的存在合法化。

    另一方面，烏克蘭基礎建設部長庫布拉科夫（Oleksandr Kubrakov）六日指出，一艘掛著巴貝多國旗的貨船停靠烏國切爾諾莫斯克港（Chornomorsk），將裝運穀物後出航。這是二月烏俄戰爭爆發以來，首艘停泊烏克蘭的外籍船隻。他說，計畫未來兩週每天可接受至少三至五艘外籍船隻，最終希望每月可從黑海港口運送三百萬噸穀物。約有兩千萬噸去年收成的穀物仍困在烏國，無法輸出。

    17萬公噸玉米運離烏國

    烏克蘭與土耳其官員表示，四艘運載約十七萬公噸玉米等糧食的船隻，七日駛離烏國黑海港口。不過，首艘離開烏克蘭港口的運糧船「拉佐尼號」（Razoni）七日並未按照計畫抵達黎巴嫩的黎波里（Tripoli），新的抵港日期與延遲原因目前不明。

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