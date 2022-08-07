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    俄前私有化推手疑遭下毒 治療後出院

    67歲的邱貝斯3月間辭去克里姆林宮特使，月初在歐洲住進加護病房，據稱是患了吉蘭-巴雷氏症候群。部分媒體和反對派人士臆測邱貝斯遭下毒，目前已康復出院。（美聯社資料照）

    67歲的邱貝斯3月間辭去克里姆林宮特使，月初在歐洲住進加護病房，據稱是患了吉蘭-巴雷氏症候群。部分媒體和反對派人士臆測邱貝斯遭下毒，目前已康復出院。（美聯社資料照）

    2022/08/07 21:15

    〔中央社〕後蘇聯時代俄羅斯私有化重要推手邱貝斯，因烏克蘭戰爭於3月間辭去克里姆林宮特使職務，月初罹患疾病在歐洲住進加護病房。義大利媒體今天披露，邱貝斯在義大利醫院治療後已出院。

    2名消息人士1日告訴路透社，67歲的邱貝斯（Anatoly Chubais）罹患罕見免疫疾病在歐洲住進加護病房。

    根據消息人士，邱貝斯相信他罹患吉蘭-巴雷氏症候群（Guillain-Barre syndrome），這是一種因免疫系統破壞周圍神經系統引起的疾病。部分媒體和反對派人士臆測邱貝斯遭下毒。

    義大利共和報（La Repubblica）網站報導，毒理學測試結果尚未出爐，但邱貝斯對治療有反應，因此醫師確定他們對付的是吉蘭-巴雷氏症候群。

    報導中表示，「他覺得好多了」。並說邱貝斯昨天上午已從薩丁尼亞島 （ Sardinia）的Mater Olbia醫院出院。

    報導中表示，邱貝斯在沒有他人協助的情況下，自行走出醫院，出發前往德國法蘭克福的一家復健診所。

    Mater Olbia醫院未能立即對路透記者尋求評論發表回應。

    邱貝斯曾擔任已故俄羅斯前總統葉爾欽（Boris Yeltsin）的幕僚長，他在3月辭職前，是總統普廷與國際組織關係的特別代表。

    1991年蘇聯解體後，一群俄羅斯經濟學家推動向資本主義過渡，邱貝斯是其中最有權勢的一位，他在1990年代出售俄國一些最大的國有工業資產，外界稱他為俄羅斯私有化沙皇。

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