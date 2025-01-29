除夕夜自製煙火爆炸 花蓮男加護病房插管搶救中

花蓮市吳姓男子在家中自行重製煙火不慎發生爆炸，目前人還在加護病房急救中。（民眾提供）

2025/01/29 16:49

〔記者游太郎／花蓮報導〕花蓮市廣東街一間民宅除夕夜突傳爆炸聲，疑是21歲吳姓男子在家自行重製煙火發生爆炸，造成全身約50％二度燒傷，鄰居趕緊沖水協助降溫送醫，目前人還在慈濟醫院加護病房插管搶救中；花蓮縣消防局呼籲，放煙火一定要選擇合法產品，以免發生意外。

花蓮縣消防局指出，昨天晚上7時30分左右，花蓮市廣東街一處民宅發生爆炸意外，巨大聲響嚇壞鄰居，吳姓男子慌忙衝到屋外呼救，身上出現燒燙傷痕跡，鄰居們立刻拉起水管朝吳男身上沖水降溫，並拿沾濕的浴巾蓋住上半身，由於屋內持續飄出濃煙，立即向消防局報案。

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消防局表示，民宅客廳桌上有搗製藥物的杵臼，地上、桌上與沙發都有白色粉末，吳男一人獨自在家疑似自行重製煙火，但火藥才集中後就發生爆炸。

吳男家人低調表示吳男不是在做爆裂物，曾告誡不要做這麼危險的事，但一直講不聽，沒想到發生爆炸意外，人目前還在慈濟醫院加護病房急救中。

消防局第一大隊副大隊長温宗豪說，昨晚接獲報案後，一度出動花蓮、仁里、自強分隊8車、18人前往搶救，現場一樓有冒煙、沒有火勢，發現傷者有燒燙傷，臉部、雙手、雙腳有約50％二度燒傷，立即送醫急救。

他說，現場疑似自行調製煙火火藥，不慎引發爆炸，呼籲民眾施放煙火應選擇合法產品，並遠離易燃物才能確保安全。

吳男自行重製煙火發生爆炸。（民眾提供）

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