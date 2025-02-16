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    哪泥？ 高雄燈會吉伊卡哇人氣投票竟輸「她」 網吐槽灌票灌太兇！

    高雄燈會「冬日遊樂園」與日本超夯IP《吉伊卡哇》合作，吸引大批民眾朝聖。（資料照）

    高雄燈會「冬日遊樂園」與日本超夯IP《吉伊卡哇》合作，吸引大批民眾朝聖。（資料照）

    2025/02/16 18:59

    李秋明／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕為期23天的高雄燈會「冬日遊樂園」與日本超夯IP《吉伊卡哇》合作，在愛河灣展示吉伊卡哇、小八貓、烏薩奇的超巨型氣球，吸引大批民眾朝聖，活動發放的吉伊卡哇造型小提燈也成全台燈會最搶手。沒想到這段期間討論度居高不下的吉伊卡哇，在社群媒體人氣投票中慘輸給台中燈會的主燈「女媧」，引發「灌票」質疑，不少網友都忍不住吐槽。

    高雄燈會「冬日遊樂園」於今天（16日）閉幕，活動邀請《吉伊卡哇》中3隻小可愛進駐愛河成功颳起旋風，開幕迄今創下超過600萬的參觀人潮，並為高雄帶進逾100億元觀光產值。不過醫師杜承哲今天在分享一則在LINE平台上發起的投票，詢問「最喜歡今年哪個燈會的主燈或合作IP」，「冬日遊樂園」的吉伊卡哇竟然以1429票慘輸給「中台灣元宵燈會」的女媧主燈（3325票）。

    中台灣元宵燈會今年主燈以創世女神女媧為主題，結合台中機械工業，打造出全台唯一移動展演主燈。但女媧的外型曝光後被外界批評「醜出新高度」，可市長盧秀燕卻稱「有講不出來的特別」，反倒能出奇致勝，在地議員陳淑華與林炘烽聽不下去，砲轟市府花逾5千萬辦燈會，主燈讓民眾喊醜，市府卻自我催眠，對比高雄市與吉伊卡哇合作大成功，台中靠「醜美」的女媧主燈能吸引多少觀光潮？

    而今看到該投票結果，吉伊卡哇慘輸給被嫌醜的女媧，杜承哲狠酸：「陳其邁真的要檢討，都引進日本知名IP了，還輸給女媧主燈。女媧主燈既然力壓全球爆紅的吉伊卡哇，應該趁現在趕快出周邊、娃娃還有娃包，大家一定排隊4、5個小時也要買，保證搶購一空。接下來強勢輸出全世界，應該也要趕快動畫化、真人化，整套行銷下來應該可以為台灣帶來千億的收入。台灣，終於做到了！」

    不少來自台中的網友也紛紛傻眼表示，「女媧參觀人數創新低，民調卻是最高，這灌票也灌得太假了！我台中人，都沒跑去看了！」、「根本騙很大，我台中人去高雄看吉伊卡哇，沒去看女媧」、「我台中人，去看了吉伊卡娃，但沒去看離家不到5公里的女媧」、「我真的會笑瘋！」、「女媧又沒人在報導，高雄吉伊卡娃整個港口人山人海，投票輸女媧，盧媽媽好會做民調」、「我就沒看過有人跟女媧合照打卡」。

    今年台中燈會的女媧主燈被不少民眾嫌醜。（資料照）

    今年台中燈會的女媧主燈被不少民眾嫌醜。（資料照）

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