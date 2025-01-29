把握初二、初三回暖好天氣！初五後強烈大陸冷氣團又來襲

初二、初三氣溫持續回升，旦初三晚間起台灣北方有鋒面生成，天氣趨於不穩定。（資料照）

2025/01/29 17:01

〔記者林志怡／台北報導〕大年初一早晨起寒流減弱、各地逐漸回暖，中央氣象署預估，初二、初三氣溫持續回升，各地白天氣溫可重回20度或以上，但初三晚間起台灣北方有鋒面生成，天氣趨於不穩定，初五後受到新一波強烈大陸冷氣團影響，將一路降溫到開工日，後續強度還有變化空間，提醒民眾注意低溫。

中央氣象署預報員劉沛滕指出，今天白天西半部地區多可見陽光，東半部地區雲量稍多，花東地區、恆春半島等有零星降雨，多數地區降雨較少、天氣晴朗的情況下，今晚到明晨有較明顯的輻射冷卻作用，各地仍有12-14度低溫，台南以北、宜蘭地區、金門地區有局部10度以下低溫出現。

請繼續往下閱讀...

劉沛滕說，各地白天氣溫在初二、初三期間將持續回升，初三各地氣溫已經有較明顯的回升，各地白天氣溫預估回升到20度以上，且北部、中南部地區白天氣溫可達24度左右，另外，初二除花東有零星降雨，宜蘭、東北角、基隆北海岸從初二晚間到初三白天也有降雨機率。

此外，劉沛滕說，初三晚間起，台灣北方有一處鋒面形成，此時台灣受到來自南邊的水氣影響，中南部地區、花東地區有局部短暫降雨機率，其他北部地區也逐漸轉為有雨，天氣轉趨不穩定，到初四因雲量稍多，白天回溫幅度有限。

劉沛滕說明，這一波鋒面預計初五（週日）通過台灣，屆時北部、東半部地區、中南部山區有雨，且北部氣溫會先明顯下滑，隨後在東北季風與強烈大陸冷氣團影響下，週一、週二各地氣溫進一步下降，感受相對較冷，且週一上班日迎風面的北部、東半部地區還是有局部降雨。

另，劉沛滕提到，週二起水氣將慢慢減少，各地轉為乾冷的天氣型態，但花東、中南部山區可能還有雨勢，且雖目前預估這一波冷空氣強度為強烈大陸冷氣團，但後續還有變化空間。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法