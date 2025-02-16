桃園台灣燈會》民眾搶車位爆衝突！警一錘定音：猜拳定輸贏

台灣燈會搶車位民眾起衝突，警方當裁判要雙方猜拳決鬥，還錄音錄影證明。（取自臉書「社會事新聞影音」）

2025/02/16 19:27

〔記者李容萍／桃園報導〕「2025台灣燈會在桃園」昨（15）日首個週六，天氣好，吸引爆滿賞燈人潮，昨晚9點，桃園市中壢區青心路停車場前，一名蕭姓男子與韓國女性友人停車過程，與另一名男子疑因搶車位爆發糾紛，雙方口角爭執。警方到場認為兩邊都說自己先到狀況無法釐清，只好要雙方「猜拳定輸贏」並當起公證人，最後蕭男這邊獲勝尖叫，對方才心有不甘離開解決紛爭。

中壢警分局今日表示，台灣燈會在桃園青埔展開，昨晚燈會第一個周六晚上亮燈，人潮爆滿，晚上9點許，警方據報青心路停車場爆發糾紛，經了解車主雙方是因車位停放堅不相讓，警方提出猜拳建議，順利化解雙方搶車位糾紛。

請繼續往下閱讀...

有網友在社群平台PO文表示，蕭男與韓國女性友人賞燈，在青心路停車場前，與另名男子疑因進停車場搶位糾紛，爭執不休，處理警察要求雙方猜拳，蕭男同意，對方男子原本認為猜拳不公平。但處理員警豪氣說了「那就不要停，不猜拳就打結了」，該名男子只好認同。

過程中，員警錄音錄影證明，「剪刀、石頭、布」，結果蕭男贏了，與韓國友人尖叫，另名男子無奈，最終化解搶位糾紛。網友認為「太好笑，看燈會還要跟陌生人猜拳決鬥」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法