中國火箭殘骸進入印度洋大氣層 NASA：中國沒分享軌跡資訊

搭載「問天」實驗艙的中國長征五號B運載火箭24日在中國海南成功發射，但火箭殘骸再度成為問題。（路透）

2022/07/31 08:16

〔即時新聞／綜合報導〕搭載「問天」實驗艙的中國長征五號B運載火箭24日在中國海南成功發射，但運載火箭殘骸預計近日墜落地球。美國太空司令部在推特表示，火箭殘骸已在美東時間30日中午12點45分重新進入印度洋上空的大氣層。美國國家航空暨太空總署（NASA）署長尼爾森（Bill Nelson）表示，中國並沒有分享殘骸墜落地球過程中的具體軌跡資訊。

綜合外媒報導，尼爾森指出，所有航太國家都應遵守既定的最佳作法，盡自身力量去提前分享此類訊息，以利預測潛在的碎片狀及風險，特別是針對長征五號B這種重型載運火箭，它具有造成重大生命與財產損失的重大風險。尼爾森強調，提前分享資訊，對於負責任地使用太空資源，及確保地球人類安全十分重要。

請繼續往下閱讀...

哈佛大學天體物理學家麥道威（Jonathan McDowell）接受《CNN》採訪時直言：「沒有其他國家會將這些20噸重的物體留在軌道上，並以不受控制的形式重新進入大氣層。」

中國載人航天31日發表聲明指出：「7月31日0時55分左右，長征五號B遙三運載火箭末級殘骸已再入大氣層，落區位於東經119.0°，北緯9.1°周邊海域，絕大部分器件於再入大氣層過程中燒蝕銷毀。」

過去中國曾有兩次助推火箭殘骸墜落事件，2020年，長征五號B火箭第1次發射後，助推器在非洲西部上空再入大氣層，殘骸損壞幾棟西非國家象牙海岸共和國的村莊建築，但未造成人員傷亡。2021年，長征五號B火箭第2次發射後，助推器殘骸墜入馬爾地夫附近的印度洋，沒有造成傷害。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法