中國太空垃圾又來了！長征五號B火箭殘骸即將墜落 超怕又亂砸

中國7月24日在海南省文昌市發射長征五號B火箭，當時有多民眾在海灘上爭睹。（美聯社資料照）

2022/07/30 23:10

〔即時新聞／綜合報導〕中國發射長征五號B運載火箭24日成功將「問天」實驗艙送上太空。雖然在航太技術方面有了進展，但是中國處理火箭殘骸老問題還是沒有改善，預估長征五號B的殘骸這一、兩天內墜落地球，有可能會發生類似前幾年殘骸「擊中」非洲國家象牙海岸事件。

常在網路上分享天文太空方面知識的網友「火星軍情局」在臉書PO文說，長征五號B運載火箭預計本週末就會墜落地球。火箭重達20噸，在穿越大氣層時不太可能燃燒殆盡，若是有分量比較大的殘骸不幸落在人口稠密區，後果恐怕不堪設想。

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火星軍情局指出，世界上絕大多數的火箭都是兩節式火箭，體積最大的第一節在飛至大氣層邊緣時脫落，數分鐘後就落在海洋或陸地，然而長征五號B只有1節，把酬載物推到運行軌道後，自身就留在軌道漂流，不過，國際的共識做法是會引導大型物體墜毀到渺無人煙的海洋，而不是放任火箭在軌道漂流。

火星軍情局又說，自從中國開始組建太空站後，3年來這是第3次。雖然前兩次國際上有抗議聲音，但中國似乎沒有放在心上。「（引導）火箭墜毀並不難，中國做得到卻不做。」

火星軍情局在文末指出，雖然火箭墜毀造成危害的機率極低，但這是一個可避免、沒有必要冒的風險，中國應好好為自家製造的太空垃圾負起責任。

據美國有線電視新聞網（CNN）報導，英屬哥倫比亞大學教授拜爾斯（Michael Byers）指出，由於太空垃圾數量的增加，殘骸比較有能墜落在低緯度地區，例如墜落在印尼雅加達的機率就比在北京高出3倍。

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