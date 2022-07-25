中國「問天」實驗艙發射成功 火箭殘骸問題引關注

中國長征五號B遙三運載火箭24日搭載「問天」實驗艙，從海南省文昌航天發射場發射升空。（美聯社資料照）

2022/07/25 17:19

〔中央社〕中國搭載「問天」實驗艙的長征五號B遙三運載火箭昨天在海南發射成功。不過，長征五號B運載火箭殘骸無控墜落問題仍引發關注。

中國正在外太空建立太空站，去年4月「天和」核心艙發射成功。今年7月「問天」實驗艙，以及預計10月發射「夢天」實驗艙將與「天和」核心艙對接，完成中國太空站在軌建造。

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據紐約時報與德國之聲報導，用於發射核心艙、實驗艙的長征五號B重型運載火箭從2020年春天首飛以來屢屢引發爭議。

許多專家質疑，長征五號B重型運載火箭的無控再入大氣層是一種有問題的設計。

2020年，長征五號B火箭第一次發射後，助推器在非洲西部上空再入大氣層，殘骸損壞了幾棟西非國家象牙海岸共和國的村莊建築，但未造成人員傷亡。

2021年，長征五號B火箭第二次發射後，助推器殘骸墜入了馬爾地夫附近的印度洋，沒有造成傷害。

美國國家航空暨太空總署（NASA）署長尼爾森（Bill Nelson）在一份聲明中譴責了中國。他指責，中國在處理太空垃圾方面未達到負責任的標準。

天體物理學家瓊斯（Andrew Jones）2021年表示，重達約20噸的長征五號B第一級殘骸大約每90分鐘就會繞地球飛行一圈，且無法預計其何時再入大氣層。

他說，最可能的情況是未被重入大氣層時產生的高溫熔化的碎片會落在大海或無人居住的地區，但也存在著對人或財產造成損害的風險。

哈佛大學天體物理學家麥道威（Jonathan McDowell）接受紐時訪問時表示，「這次和上次會是同樣的故事」，火箭設計師對火箭做一些小改動，用推進的方式讓其脫離軌道，「有這種可能性。但我估計他們沒有這樣做」。

他說，如果火箭的設計沒有改變，沒有使用推進器來引導其下降，推進器的引擎也不能重新啟動。最後的殘骸雨可能會在沿助推器軌道的任何地方落下，最北端是北緯41.5度，最南端是南緯41.5度。

在前兩次發射時，中國都指責境外輿論是「無端炒作殘骸風險」。

中國外交部發言人華春瑩在2021年時曾對此問題回答，火箭墜落大氣層內是國際通行作法，媒體沒有必要對中國火箭殘骸墜落「過度渲染製造恐慌」。

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