中國「天宮太空站」第二艙段 「問天實驗艙」發射升空

搭載中國太空站第二艙段「天問實驗艙」的火箭24日從海南島發射升空。（法新社）

2022/07/24 18:09

〔編譯張沛元／綜合報導〕中國官方媒體報導，24日成功發射搭載「問天實驗艙」的火箭升空，為野心勃勃的太空計劃「天宮太空站」的最新舉措。

報導中指出，搭載「問天實驗艙」的長征五號B遙三運載火箭在當地時間24日午後2時22分（同台灣時間），從位於海南島的中國文昌太空發射中心升空；約495秒後，「問天艙」成功與火箭分離並進入預定軌道，中國的「載人太空飛行工程辦公室」（CMSA）確認發射圓滿成功。

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中國去年4月發射「天宮太空站」的核心艙「天和艙」，24日發射的「問天艙」為該太空站的第二個艙段，也是首個科學實驗艙，由工作艙、氣閘艙與資源艙組成，長約18公尺，重約23公噸，主要用途為支援太空人駐留、出艙活動與進行太空科學實驗，亦可充作「天和艙」的備用艙。

美國哈佛－史密森尼學會天體物理學中心（Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics）天文學家麥克威（Jonathan McDowell）指出，這是中國首度將如此龐大的第一次將如此龐大的太空載具對接在一起，天宮太空站在下一個太空艙抵達前，將呈「頗不尋常的L形」，將耗費大量電力以保持穩定。

麥克威還說，中國天宮太空站的所有技術挑戰，前蘇聯早在1980年代末期打造和平號太空站（Mir）時就率先面對過，但這些對中國而言仍是新鮮事；而中國也將因此擁有一個能力更強、可進行更多科學實驗的太空站。

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