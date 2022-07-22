為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    NASA阿提米絲登月任務 最快8月底展開無人試飛

    美國太空總署表示，2024年重返月球的「阿提米絲」計畫，最快在8月29日展開首次無人試飛。（法新社）

    美國太空總署表示，2024年重返月球的「阿提米絲」計畫，最快在8月29日展開首次無人試飛。（法新社）

    2022/07/22 00:33

    〔中央社〕美國國家航空暨太空總署（NASA）今天表示，2024年重返月球的「阿提米絲」（Artemis）計畫，最快可能在8月29日展開首次無人試飛。

    法新社報導，「阿提米絲1號」（Artemis-1）是該系列任務的首次飛行，因為美國試圖將人類送回月球，在月球表面建造永久基地，並運用登月經驗來計畫2030年代展開的火星之旅。

    NASA探索系統發展任務局（Exploration Systems Development Mission Directorate）副局長佛里（James Free）告訴記者，巨型的太空發射系統（Space Launch System）和獵戶座太空船（Orion）乘員艙可能發射時機為8月29日、9月2日和9月5日。

    發射日期是在佛羅里達州甘迺迪太空中心（Kennedy pace Center）進行名為「濕式演練」（wet dress rehearsal）的最終檢測後決定。今年6月執行的最新一次測試達成了團隊90%的目標。

    「阿提米絲1號」將在為期4週到6週的任務中繞行月球遠端。NASA也將部署名為「立方衛星」（Cubesats）的小型衛星，以便在太空中進行實驗。

    「阿提米絲」任務主管沙拉芬（Mike Sarafin）向記者表示，首要目標是在從月球返回地球大氣層的情況下，測試獵戶座太空船乘員艙的隔熱罩。

    獵戶座太空船乘員艙從月球返回地球時，將會以時速3萬9400公里飛行，隔熱罩外將會有太陽一半熱度的高溫。

    任務的第2項目標是藉由在任務過程中執行所有操作，證明火箭與乘員艙的飛行價值。

    最後，NASA將試圖在獵戶座太空船乘員艙於海面濺落後成功回收，並進行徹底檢查。

    「阿提米絲2號」（Artemis-2）會是該系列任務的首次載人飛行測試，將繞月球周圍飛行但不登陸；「阿提米絲3號」（Artemis-3）則會看到首位女性和首位有色人種太空人登陸月球南極。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    46億年前星系團曝光 韋伯望遠鏡揭宇宙最深處
    2022/07/13 05:30

    46億年前星系團曝光 韋伯望遠鏡揭宇宙最深處
    韋伯太空望遠鏡第一彈「預告片」曝光 NASA列賞片重點
    2022/07/09 20:31

    韋伯太空望遠鏡第一彈「預告片」曝光 NASA列賞片重點

    利多光環傍身的地王環境「平實重劃區」
    NASA署長示警 小心中國登月佔領月球
    2022/07/02 21:12

    NASA署長示警 小心中國登月佔領月球
    韋伯太空望遠鏡建功 7月NASA公布宇宙最深影像
    2022/06/30 16:54

    韋伯太空望遠鏡建功 7月NASA公布宇宙最深影像

    智慧好生活 微電腦瓦斯表保障居家安全
    生活今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播