俄軍士兵性侵嬰兒！自拍變態行徑分享給同袍引發外界震怒
〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭進入第47天，俄軍近期頻傳屠殺烏國平民、性侵婦女等暴行，近日又爆出1名25歲俄羅斯士兵，竟性侵小嬰兒，還自拍影片後再分享給其他軍中同袍觀看，消息曝光後引發外界震怒，目前已被俄羅斯當局逮捕。
綜合外媒報導，25歲的俄羅斯士兵比奇科夫（Alexei Bychkov），來自俄羅斯北高加索地區的斯塔夫羅波爾（Stavropol），在西北部普斯科夫（Pskov）服役，自烏俄開戰後，他所隸屬第64044號單位也被派往最前線作戰。
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報導指出，比奇科夫近期把性侵1名小嬰兒的過程錄製下來，接著使用社群軟體「Telegram」傳送給其他同袍觀看，影片中他使用各種物品放入受害者肛門並舔撫等行為，甚至還對著鏡頭比出勝利手勢。
據悉，雖然無法確定此段影片具體拍攝時間與地點，由於影片曝光後引起外界高度關注，目前俄羅斯有關當局在9日已逮捕比奇科夫。
消息曝光後，引發網友議論紛紛，有人說「畢曲考夫應該被吊起來24小時全天候痛打」、「我根本不敢看影片，光看字面敘述就讓人感到心碎...」、「比奇科夫應該在地獄裡被燒死」、「不能原諒這種行為！」。
UPDATE. Russian soldier Aleksey Bychkov, who allegedly had been raping babies in #Ukraine, was reportedly arrested in #Russia:https://t.co/q3KxVyd1II— Alex Kokcharov （@AlexKokcharov） April 9, 2022