俄軍士兵性侵嬰兒！自拍變態行徑分享給同袍引發外界震怒

2022/04/11 12:33

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭進入第47天,俄軍近期頻傳屠殺烏國平民、性侵婦女等暴行,近日又爆出1名25歲俄羅斯士兵,竟性侵小嬰兒,還自拍影片後再分享給其他軍中同袍觀看,消息曝光後引發外界震怒,目前已被俄羅斯當局逮捕。

綜合外媒報導,25歲的俄羅斯士兵比奇科夫(Alexei Bychkov),來自俄羅斯北高加索地區的斯塔夫羅波爾(Stavropol),在西北部普斯科夫(Pskov)服役,自烏俄開戰後,他所隸屬第64044號單位也被派往最前線作戰。

報導指出,比奇科夫近期把性侵1名小嬰兒的過程錄製下來,接著使用社群軟體「Telegram」傳送給其他同袍觀看,影片中他使用各種物品放入受害者肛門並舔撫等行為,甚至還對著鏡頭比出勝利手勢。

據悉,雖然無法確定此段影片具體拍攝時間與地點,由於影片曝光後引起外界高度關注,目前俄羅斯有關當局在9日已逮捕比奇科夫。

消息曝光後,引發網友議論紛紛,有人說「畢曲考夫應該被吊起來24小時全天候痛打」、「我根本不敢看影片,光看字面敘述就讓人感到心碎...」、「比奇科夫應該在地獄裡被燒死」、「不能原諒這種行為!」。

UPDATE. Russian soldier Aleksey Bychkov, who allegedly had been raping babies in #Ukraine, was reportedly arrested in #Russia:https://t.co/q3KxVyd1II