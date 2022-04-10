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    不能快點嗎？德廠擬4月內援烏15步兵戰車 歐媒質疑是否太遲

    德國軍武製造商萊茵金屬（Rheinmetall）10日有內部文件顯示，計畫在今年底前援助烏克蘭35輛貂鼠式步兵戰鬥車（Marder IFV，見圖），還稱其中15輛可在4個月內交貨，仍被媒體質疑太遲。示意圖。（歐新社資料照）

    德國軍武製造商萊茵金屬（Rheinmetall）10日有內部文件顯示，計畫在今年底前援助烏克蘭35輛貂鼠式步兵戰鬥車（Marder IFV，見圖），還稱其中15輛可在4個月內交貨，仍被媒體質疑太遲。示意圖。（歐新社資料照）

    2022/04/10 20:15

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯侵略烏克蘭逾45天，德國軍武製造商萊茵金屬（Rheinmetall）10日傳有內部文件顯示，計劃在2022年底前可以援助烏克蘭35台貂鼠式步兵戰鬥車（Marder IFV），其中15輛可以在4個月內交貨，但有歐媒記者提出疑問：「會不會太遲？」

    德媒《Bild》10日報導，德國軍武大廠萊茵金屬（Rheinmetall）有內部文件傳出，計畫今（2022）年底前援助35輛烏克蘭需要的貂鼠式步兵戰鬥車，其中15輛可以在4個月內交貨。

    但歐版《政客》雜誌（Politico Europe）記者馮德伯查得（Hans von der Burchard）對此則提出疑問指出：「對烏克蘭而言是否太遲？」

    在此之前，德國官方已經否決了任何立即給予烏克蘭更多軍援的可能性，並指出先前援助烏克蘭的反戰車、防空、地對空飛彈，以及機槍、彈藥等物資，已令德軍武庫存已經臨界，無法再供給更多的「現貨」。

    但烏克蘭駐德大使梅爾尼克（Andriy Melnyk）則向德國請求更多「重型武器」援助，其中就包括德國著名的貂鼠式步兵戰鬥車。

    據悉，貂鼠式步兵戰鬥車研發於冷戰西德時期，目前是德國陸軍機械化步兵師的主力步兵戰鬥車，最新改良型配有Rh-50式機關炮、米蘭反坦克飛彈及通用機槍，各型可載4至6人，現已逐漸被美洲獅步兵戰車（Puma IFV）取代。

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