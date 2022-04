不能快點嗎？德廠擬4月內援烏15步兵戰車 歐媒質疑是否太遲

2022/04/10 20:15

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯侵略烏克蘭逾45天,德國軍武製造商萊茵金屬(Rheinmetall)10日傳有內部文件顯示,計劃在2022年底前可以援助烏克蘭35台貂鼠式步兵戰鬥車(Marder IFV),其中15輛可以在4個月內交貨,但有歐媒記者提出疑問:「會不會太遲?」

德媒《Bild》10日報導,德國軍武大廠萊茵金屬(Rheinmetall)有內部文件傳出,計畫今(2022)年底前援助35輛烏克蘭需要的貂鼠式步兵戰鬥車,其中15輛可以在4個月內交貨。

但歐版《政客》雜誌(Politico Europe)記者馮德伯查得(Hans von der Burchard)對此則提出疑問指出:「對烏克蘭而言是否太遲?」

在此之前,德國官方已經否決了任何立即給予烏克蘭更多軍援的可能性,並指出先前援助烏克蘭的反戰車、防空、地對空飛彈,以及機槍、彈藥等物資,已令德軍武庫存已經臨界,無法再供給更多的「現貨」。

但烏克蘭駐德大使梅爾尼克(Andriy Melnyk)則向德國請求更多「重型武器」援助,其中就包括德國著名的貂鼠式步兵戰鬥車。

據悉,貂鼠式步兵戰鬥車研發於冷戰西德時期,目前是德國陸軍機械化步兵師的主力步兵戰鬥車,最新改良型配有Rh-50式機關炮、米蘭反坦克飛彈及通用機槍,各型可載4至6人,現已逐漸被美洲獅步兵戰車(Puma IFV)取代。

Germany’s Rheinmetall says it can deliver 35 “Marder” light tanks to Ukraine until the end of this year, out of which 15 could be ready in four months, BILD reports. Too late for Ukraine?



(On Friday we reported that Germany ruled out an immediate delivery of tanks from its army) https://t.co/B0j7RPJEAO