謎樣200年 史前巨鯊「皺齒鯊」長相揭曉

研究發現與巨齒鯊同家族的另一種史前巨鯊模樣。圖為巨齒鯊模擬圖。（美聯社）

2024/04/25 00:49

〔編譯管淑平／綜合報導〕根據24日發表的一份研究，考古學家透過在墨西哥發現的完整和部分化石，揭開了史前巨鯊「皺齒鯊（Ptychodus）」的模樣，以及這種體型龐大的鯊魚可能的飲食習慣，為了解這種史前生物提供前所未有的新線索。

皺齒鯊生活在大約1億500萬年前到7500萬年前白堊紀時期，這項研究分析的皺齒鯊骨骼化石，是過去10年間在墨西哥東北部小採石場中發現的。之前也發現過皺齒鯊的化石，但因其骨骼為軟骨，不易充分礦化，發現的多半是一顆顆巨大且形狀不尋常的牙齒，因此難以據此確切建立皺齒鯊的外觀模樣，以及在演化史上的位置。

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這份研究報告第一作者、法國雷恩大學古生物學家沃羅（Romain Vullo）說，「由於將近兩世紀來幾乎沒有更完整的化石，因此這種鯊魚的外觀一直是個謎」，不過，從巴耶奇洛（Vallecillo）發現的新化石，揭露了這種已滅絕鯊魚的身體形狀和結構，解開了這個謎團。

沃羅24日在《皇家學會報告生物科學版（Proceedings of the Royal Society B）》上發表的研究報告指出，他們研究了6個皺齒鯊骨骼標本，年代約為9300萬年前，其中一個完整呈現了皺齒鯊的側面，不僅有幾乎所有的骨骼結構，還有牙齒、保存完好的殘餘肌肉組織，以及包括所有鰭的輪廓模樣。另外3個標本其中一個是長約56公分的未成年鯊，兩個則是不完整或部分的骨骼。

分析顯示，皺齒鯊屬於鼠鯊（Lamniformes）家族，這族群中包括已滅絕的巨齒鯊和現今生活在海洋中的大白鯊。研究人員說，除了其整體外形和比例，皺齒鯊的許多特徵，如鰭的大小、形狀和位置，和其粗大的脊柱，都顯示它游泳速度很快，巨大而密集排列的牙齒則佐證了先前的結論，即這種鯊魚以有硬殼的生物為食。綜合考慮這些線索，研究團隊說，皺齒鯊可能是在開放水域中獵食，食物可能包括海龜、菊石，而非之前認為的蛤蜊等底棲生物。

化石顯示皺齒鯊體長最大約為9.7公尺，比現存的大白鯊還大，但是比之前估計可能超過10公尺略小。研究也揭露皺齒鯊滅絕的線索，牠可能是因有其他生物競爭類似獵物而滅絕。

New apperance and affinites of the genus Ptychodus based on excepcional new specimens from Mexico



"The results reveal it was a kind of mackerel shark and it looked like the extant porbeagle shark, a fast-swimming pelagic form"https://t.co/Nc1yME4ZUV pic.twitter.com/374kwGZk2i — Dactylioceras （@Dinoh555） April 24, 2024

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