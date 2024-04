謎樣200年 史前巨鯊「皺齒鯊」長相揭曉

2024/04/25 00:49

〔編譯管淑平/綜合報導〕根據24日發表的一份研究,考古學家透過在墨西哥發現的完整和部分化石,揭開了史前巨鯊「皺齒鯊(Ptychodus)」的模樣,以及這種體型龐大的鯊魚可能的飲食習慣,為了解這種史前生物提供前所未有的新線索。

皺齒鯊生活在大約1億500萬年前到7500萬年前白堊紀時期,這項研究分析的皺齒鯊骨骼化石,是過去10年間在墨西哥東北部小採石場中發現的。之前也發現過皺齒鯊的化石,但因其骨骼為軟骨,不易充分礦化,發現的多半是一顆顆巨大且形狀不尋常的牙齒,因此難以據此確切建立皺齒鯊的外觀模樣,以及在演化史上的位置。

這份研究報告第一作者、法國雷恩大學古生物學家沃羅(Romain Vullo)說,「由於將近兩世紀來幾乎沒有更完整的化石,因此這種鯊魚的外觀一直是個謎」,不過,從巴耶奇洛(Vallecillo)發現的新化石,揭露了這種已滅絕鯊魚的身體形狀和結構,解開了這個謎團。

沃羅24日在《皇家學會報告生物科學版(Proceedings of the Royal Society B)》上發表的研究報告指出,他們研究了6個皺齒鯊骨骼標本,年代約為9300萬年前,其中一個完整呈現了皺齒鯊的側面,不僅有幾乎所有的骨骼結構,還有牙齒、保存完好的殘餘肌肉組織,以及包括所有鰭的輪廓模樣。另外3個標本其中一個是長約56公分的未成年鯊,兩個則是不完整或部分的骨骼。

分析顯示,皺齒鯊屬於鼠鯊(Lamniformes)家族,這族群中包括已滅絕的巨齒鯊和現今生活在海洋中的大白鯊。研究人員說,除了其整體外形和比例,皺齒鯊的許多特徵,如鰭的大小、形狀和位置,和其粗大的脊柱,都顯示它游泳速度很快,巨大而密集排列的牙齒則佐證了先前的結論,即這種鯊魚以有硬殼的生物為食。綜合考慮這些線索,研究團隊說,皺齒鯊可能是在開放水域中獵食,食物可能包括海龜、菊石,而非之前認為的蛤蜊等底棲生物。

化石顯示皺齒鯊體長最大約為9.7公尺,比現存的大白鯊還大,但是比之前估計可能超過10公尺略小。研究也揭露皺齒鯊滅絕的線索,牠可能是因有其他生物競爭類似獵物而滅絕。

New apperance and affinites of the genus Ptychodus based on excepcional new specimens from Mexico



"The results reveal it was a kind of mackerel shark and it looked like the extant porbeagle shark, a fast-swimming pelagic form"https://t.co/Nc1yME4ZUV pic.twitter.com/374kwGZk2i