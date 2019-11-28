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是狼還是狗？ 史前幼獸冰封18000年 科學家難辨物種

俄羅斯科學家去年在因迪吉爾卡河附近，發現一具史前幼獸的屍體，由於該生物被永凍土冰封，鼻子、毛皮和牙齒都完好無缺，且絲毫沒有腐敗潰爛。（圖擷取自Twitter「Centre for Palaeogenetics」）

俄羅斯科學家去年在因迪吉爾卡河附近，發現一具史前幼獸的屍體，由於該生物被永凍土冰封，鼻子、毛皮和牙齒都完好無缺，且絲毫沒有腐敗潰爛。（圖擷取自Twitter「Centre for Palaeogenetics」）

2019-11-28 22:43:35

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯科學家去年在西伯利亞（Siberia）東部的雅庫茨克（Yakutsk），挖出一具被冰封18000年的幼獸屍體，在經過一年多的研究，科學家們仍無法判定其物種，僅表示該生物「介於狼與狗之間」。

綜合媒體報導，俄羅斯科學家去年在因迪吉爾卡河（Indigirka River）附近，發現一具史前幼獸的屍體，由於該生物被永凍土冰封，鼻子、毛皮和牙齒都完好無缺，且絲毫沒有腐敗潰爛。科學家使用「碳測年」判定，該具幼獸死於距今至少18000年前；此外，經由DNA檢測確認，該具史前生物的性別為雄性，但無法判定其物種，對此，科學家目前僅能推測，這頭「犬型生物」可能是狼和狗的共同祖先，或是介於狼與狗演化成不同物種的過渡生物。

根據外電報導，由於目前世界各地出土的標本數仍不足，學界尚未確認狗在歷史上的哪段時期被人類馴化，針對該具外型近似犬科的幼獸屍體，科學家們已將其取名叫「多戈爾」（Dogor），在雅庫特語中有「朋友」之意。

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