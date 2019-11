是狼還是狗？ 史前幼獸冰封18000年 科學家難辨物種

2019-11-28 22:43:35

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯科學家去年在西伯利亞(Siberia)東部的雅庫茨克(Yakutsk),挖出一具被冰封18000年的幼獸屍體,在經過一年多的研究,科學家們仍無法判定其物種,僅表示該生物「介於狼與狗之間」。

綜合媒體報導,俄羅斯科學家去年在因迪吉爾卡河(Indigirka River)附近,發現一具史前幼獸的屍體,由於該生物被永凍土冰封,鼻子、毛皮和牙齒都完好無缺,且絲毫沒有腐敗潰爛。科學家使用「碳測年」判定,該具幼獸死於距今至少18000年前;此外,經由DNA檢測確認,該具史前生物的性別為雄性,但無法判定其物種,對此,科學家目前僅能推測,這頭「犬型生物」可能是狼和狗的共同祖先,或是介於狼與狗演化成不同物種的過渡生物。

根據外電報導,由於目前世界各地出土的標本數仍不足,學界尚未確認狗在歷史上的哪段時期被人類馴化,針對該具外型近似犬科的幼獸屍體,科學家們已將其取名叫「多戈爾」(Dogor),在雅庫特語中有「朋友」之意。

We now have some news on the 18,000 year old #wolf or #dog puppy.



Genome analyses shows it's a male. So we asked our Russian colleagues to name it...



Thus, the name of the puppy is Dogor!



Dogor is a Yakutian word for "friend", which seems very suitable. pic.twitter.com/epIz8mEpVW