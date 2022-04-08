德國在幹嘛？ 總理蕭茲被爆拖延向烏克蘭軍援100輛戰車

德國總理蕭茲（見圖）被外媒爆料，他宣稱必須和西方盟友同步，因此拖延軍援烏克蘭100輛戰車的計劃。（歐新社）

2022/04/08 20:13

〔即時新聞／綜合報導〕才說將盡可能支援烏克蘭直到俄國撤軍的德國總理蕭茲（Olaf Scholz），近日卻被外媒爆料，他宣稱必須和西方盟友同步，因此拖延軍援烏克蘭100輛戰車的計劃。

據《政客》（Politico）報導，這項軍援烏克蘭100輛戰車的計劃由綠黨籍的德國副總理兼經濟部長哈貝克（Robert Habeck），與同黨的外交部長貝爾伯克（Annalena Baerbock）所推動；該計畫打算向烏克蘭提共「貂鼠式步兵戰車」、「豹二戰車」以及「獵豹防空戰車」。

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報導指出，社會民主黨籍的總理蕭茲面臨德國政府內部官員的壓力，但他卻仍在拖延這項軍援烏克蘭的決定。蕭茲表示，「我們正在做正確且合理的行動」、「大家的軍援都要同步，不能有人走在太前面，包含德國」，他也補充說：「如果德國採取特殊的角色和路線，就將是嚴重的錯誤。」

目前德國聯合政府內的綠黨和自由民主黨，都已向蕭茲表達不滿。

事實上，德國發行量最大的新聞週刊《明鏡》（Der Spiegel）上月才披露，德國政府先前承諾援助烏國的2700枚Strela防空飛彈，被裝在潮濕的箱子中，飛彈本身已腐蝕或氧化，經手的人必須穿戴防護裝置才能觸碰。且有些飛彈發射裝置已發霉，有些彈體上有裂痕，至少700枚無法正常使用。

圖為「豹二戰車」。（法新社）

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