頓巴斯戰役會像是二戰 烏國外長：上千戰甲車大戰

〔即時新聞/綜合報導〕俄軍入侵烏克蘭,目前已將重心轉至烏東頓巴斯(Donbas)地區,烏克蘭總統澤倫斯基和副總理韋列舒克也紛紛示警,頓巴斯恐遭俄軍大規模攻擊,疾呼當地居民儘速撤離。烏克蘭外交部長庫列巴(Dmytro Kuleba)指出,頓巴斯之戰讓人想起第二次世界大戰,屆時將是一場數千輛戰車、裝甲車以及戰機參與其中的大型戰役。

綜合外媒報導,烏克蘭外交部長庫列巴7日出席在比利時布魯塞爾舉行、為期2天的外長會議,他在會後記者會上表示,即將到來的頓巴斯之戰讓人想起第二次世界大戰,「根據我們在俄羅斯的準備工作中看到的,這不會是一場本地行動」。

庫列巴提到,他預計這場大規模的戰役,會有數千輛戰車與裝甲車、戰機與大砲參與其中。

