頓巴斯戰役會像是二戰 烏國外長：上千戰甲車大戰

圖為俄軍損毀戰車示意圖。（路透檔案照）

2022/04/08 20:38

〔即時新聞／綜合報導〕俄軍入侵烏克蘭，目前已將重心轉至烏東頓巴斯（Donbas）地區，烏克蘭總統澤倫斯基和副總理韋列舒克也紛紛示警，頓巴斯恐遭俄軍大規模攻擊，疾呼當地居民儘速撤離。烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）指出，頓巴斯之戰讓人想起第二次世界大戰，屆時將是一場數千輛戰車、裝甲車以及戰機參與其中的大型戰役。

綜合外媒報導，烏克蘭外交部長庫列巴7日出席在比利時布魯塞爾舉行、為期2天的外長會議，他在會後記者會上表示，即將到來的頓巴斯之戰讓人想起第二次世界大戰，「根據我們在俄羅斯的準備工作中看到的，這不會是一場本地行動」。

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庫列巴提到，他預計這場大規模的戰役，會有數千輛戰車與裝甲車、戰機與大砲參與其中。

⚡️Foreign minister: Battle of Donbas will be similar to World War II.



“This will not be a local operation based on what we see from Russia’s preparations,” Dmytro Kuleba said, adding that he expects large-scale operations involving thousands of tanks, armored vehicles, aircraft. — The Kyiv Independent （@KyivIndependent） April 7, 2022

烏克蘭外交部長庫列巴指出，頓巴斯之戰讓人想起第二次世界大戰，屆時將是一場數千輛戰車、裝甲車以及戰機參與其中的大型戰役。（歐新社）

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