軍援烏克蘭已到極限 德國防長：德軍已經沒有庫存了

德國國防部長蘭布雷希特表示，德軍已無庫存武器援助烏克蘭。（歐新社）

2022/04/10 12:21

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭後，各國大力軍援烏克蘭抵禦俄軍，德國起初僅援助軍盔挨轟後，破例援助「衝突地區」武器，交付了反戰車、防空和地對空飛彈以及機槍和彈藥等軍事裝備，但仍被質疑援助力道不夠，現德國國防部長蘭布雷希特（Christine Lambrecht）表示，德軍已無庫存武器援助烏克蘭。

綜合德國媒體報導，德國國防部長蘭布雷希特9日受訪，她表示德軍已經無法從庫存中直接拿出武器提供給烏克蘭，「就聯邦國防軍庫存來說，我必須說實話，我們對烏克蘭的軍事援助已經達到極限（reached a limit）」

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蘭布雷希特強調，這並不意味著「我們不能為烏克蘭做更多事情」，為了保持德國國防，未來對烏克蘭的軍援將更多地直接透過軍火工業進行，目前持續與烏克蘭方面進行協調。

蘭布雷希特以「絕對機密」為由拒絕透露關於德國下一步軍援交付的情況，她稱這是應烏克蘭方面的要求，因為軍援細節被公佈，俄羅斯也會知道這些資訊，就會產生軍事戰略影響。

德國至今已援助烏克蘭包含反戰車、防空和地對空飛彈以及機槍和彈藥等軍事裝備，不過烏駐德大使梅爾尼克（Andriy Melnyk）向德國要求需要重型武器，希望德國援助100輛貂鼠式步兵戰鬥車（Schützenpanzer Marder）。

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