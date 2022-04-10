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    俄軍連夜砲轟 烏克蘭第四大城機場全毀

    俄軍連夜砲轟，烏克蘭第四大城聶伯羅（Dnipro）機場及民生基礎建設遭毀。圖為聶伯羅機場遭砲轟引發之火勢。（法新社）

    俄軍連夜砲轟，烏克蘭第四大城聶伯羅（Dnipro）機場及民生基礎建設遭毀。圖為聶伯羅機場遭砲轟引發之火勢。（法新社）

    2022/04/10 22:59

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯侵略烏克蘭進入第46天，烏克蘭官方今（10）日表示，烏克蘭中部第四大城聶伯羅（Dnipro），以及東部盧甘斯克（Luhansk）各地再遭俄軍連環砲轟，機場及民生基礎建設遭毀，部分傷亡仍未知。

    《路透》報導，俄羅斯並未從烏克蘭撤軍，在基輔州以外地區攻勢不斷，烏克蘭中部聶伯羅州州長列茲尼琴科（Valentyn Reznichenko）今（10）日指出，俄軍連夜轟炸之下，聶伯羅州首府、烏克蘭第四大城聶伯羅市的機場已經全毀，附近基礎設施也遭波及，已知至少5人受傷。

    聶柏羅州城鎮茲沃涅茨基（Zvonetsky）一處基礎設施也遭砲擊全毀，目前消防單位仍在殘骸搜救當中，傷亡人數仍未知。

    對此，俄國防部則宣稱：「我軍連夜使用高精準度飛彈摧毀了位於茲沃涅茨基的民族主義份子第聶伯營（Dnepr）的總部，該支部隊近日剛剛接收到外國傭兵的支援。」

    此外，烏東盧甘斯克州長蓋戴（Serhiy Gaidai）則指出，北頓內茨克市（Sievierodonetsk）一間學校和一棟住宅大樓也遭俄軍砲擊，所幸並無傷亡。

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