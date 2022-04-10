史無前例！助烏平民自保 美國各州警署捐「軍規」防彈衣

美國各州地方政府警署自發性動員，與非政府組織、慈善機構合作，捐贈「軍用級」的防彈衣、頭盔至烏克蘭。（路透、美聯；本報合成）

2022/04/10 22:00

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯無差別攻擊烏克蘭平民證據頻傳，美國各州地方政府警署開始自發性動員，與非政府組織、慈善機構合作，捐贈「軍用級」的防彈衣、頭盔至烏克蘭，希望能幫助烏國民眾在俄羅斯侵略中自保。

據《CNN》報導，俄羅斯侵略烏克蘭引起國際公憤，近期俄軍無差別攻擊平民的證據逐漸曝光。美國各州地方政府所屬的警務、執法機關，自3月開始至今也不斷傳出自發募集和籌款，與民間團體合作向烏克蘭捐贈防護裝備的消息。

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上週內布拉斯加州（Nebraska）州長里克茨（Pete Ricketts）才宣布，將向烏克蘭捐贈550件防護裝備；愛荷華州（Iowa）州長雷諾茲（Kim Reynolds）也宣布，在該州公共安全局及18個執法機關的努力之下，將捐出860件裝備。

從俄國開戰至今，美國全國從東岸加州至西岸佛蒙特，越來越多州的地方警署都加入了向烏國平民捐贈非致命性防護裝備的行列。

執法機關向外國捐贈軍用物資史無前例

對此，專家表示，美國執法機關因向外國捐贈「軍規」裝備，且與現正進行中的戰爭有關，這是美國史上從未出現過的案例。

雖然美國警方是與慈善機構、退伍軍人等非政府組織合作，但地方性的執法機關是否該向絕無管轄權的外國輸送裝備，這個問題也引起了專家的疑慮。

民間團體手腳快 迅速取得出口許可

其中一個負責整合援烏物資的非政府組織「烏裔美國人合作理事會」（UACC），在接受《CNN》訪問時指出，目前接收到的物資都是合乎法規的軍用級、警用級防護裝備，包括防彈頭盔、鐵板、填充軟墊和防彈背心等。

開戰初期，UACC很快地就向美國商務部（DOC）取得出口「第三級」防彈衣、頭盔的許可，同時也獲美國國務院（DOS）特別授權，限量出口「第四級」防彈衣，且UACC的出口許可的附帶條件明訂，所出口的裝備僅供平民或國民衛隊做防守使用。

然而，UACC執行委員薩夫隆（Mick Safron）也坦承，一旦物資抵達烏克蘭，他們並沒辦法控制這些裝備中是被送到軍隊或地方衛隊手中。

報導指出，美國國務院並不願意證實UACC所宣稱的特別授權，且美國商務部拒絕對個別許可執照進行評論；但美國商務部的聲明中指出，對烏輸出槍枝和彈藥的許可執照申請量近期快速成長中，該機關已經盡速依現有程序進行審核。

第四級防彈衣出口受監管 恐緩不濟急

根據美國國家司法研究院（NIJ）資料顯示，「第三級」防彈衣是可以抵禦步槍子彈的防護裝備，而「第四級」則是現有最高等級的防彈衣規格。

美國前陸軍少將、歐洲特別軍事行動指揮官雷帕斯（Mike Repass）指出，「第四級」防彈衣大約足以抵禦一至兩發蘇聯規格子彈，其出口受到國務院監管。

雷帕斯說：「要正式獲得國家同意出口第四級防彈衣，是一個非常冗長的程序，最後恐怕緩不濟急。」

地方執法機關干預外國事務 學者不認同

至於美國聯邦政府是否應該授權地方政府干預國際事務？美國戰爭學院軍事倫理教授庫克（Martin L. Cook）向《CNN》坦承：「或許不太好。他們的權力依據是甚麼？沒有人能夠授與這種權力。」

庫克說：「我們有足夠的機制去處理這樣的問題嗎？似乎也沒有，這得過國防部和州政府那關吧。」

然而，柯蓋德大學（Colgate University）政治學副教授莫克維丘斯（Valerie Morkevicius）卻指出，各州警署此舉背後「有非常強力且合理的道德原因」。

但莫克維丘斯也強調，烏克蘭的處境固然令人備感同情，但這樣的同理心不應該「放錯地方」。她說：「我們必須思考這些行為帶來的指標性意義。如果我們說『這次可以』，那未來我們的行動方針又會有怎麼樣的改變？」

美國各州地方政府警署自3月起不斷自發性動員，與非政府組織、慈善機構合作，捐贈「軍用級」的防彈衣、頭盔至烏克蘭，望能幫助烏國民眾在俄羅斯侵略中自保。美國地方員警捐贈防彈衣示意圖。（圖取自推特@FallsTwpPolice）

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