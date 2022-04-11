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    美國持續軍援烏克蘭 俄軍要徵召退伍軍人、免役人員（不斷更新）

    俄羅斯軍隊目前聚集於烏克蘭南部及東部，烏克蘭北方失土大多都已經被收復。圖為在布查鎮的烏克蘭士兵。（法新社）

    俄羅斯軍隊目前聚集於烏克蘭南部及東部，烏克蘭北方失土大多都已經被收復。圖為在布查鎮的烏克蘭士兵。（法新社）

    2022/04/11 08:35

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯總統普廷無視全球譴責和多國制裁，2月24日逕行宣布對烏克蘭採取特殊軍事作戰，開啟戰爭。本報根據路透、法新社、彭博、CNN、BBC等外電，整理了截至台灣時間4月11日最新情勢發展，讓讀者快速掌握俄烏衝突最新進展。

    ＊俄軍因遭受嚴重耗損、兵源短缺，英國國防部在推特貼出國防情報局（Defence Intelligence）的戰情觀察指出，俄羅斯將徵召退伍軍人及免役人員上戰場。

    ＊美國白宮10日宣布，拜登將於11日與印度總理莫迪（Narendra Modi）舉行視訊會議，就俄烏戰爭相關議題進行討論。白宮新聞祕書莎琪（Jen Psaki）透過聲明表示，拜登將繼續「就俄羅斯對烏克蘭血腥戰爭的後果進行密切磋商，並減輕戰爭對全球糧食供應和商品市場的負面影響」。

    ＊奧地利總理內哈默（Karl Nehammer）11日將在莫斯科會見俄羅斯總統普廷，將成為俄軍入侵烏克蘭以來，首位與普廷會面的歐洲領導人。

    ＊蘇利文10日表示，烏克蘭尋求更多西方軍事援助之際，美國正致力向基輔提供「它需要的武器」，以抵禦俄軍攻擊。

    ＊美國國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）10日表示，負責俄軍行動的將領德沃爾尼科夫（Alexander Dvornikov）在敘利亞期間已有對平民施暴的紀錄，因此美國研判他在接下來的行動中，將繼續策劃針對烏國平民的犯罪，可能更為殘暴。

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