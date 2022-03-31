爆輪姦少女、殺狗吃肉！俄軍入侵烏克蘭軍紀差 關鍵音檔曝光

烏克蘭安全局（SSU）爆出俄軍對話音檔，錄音中俄軍士兵坦承性侵烏克蘭16歲少女，更有人因吃膩乾糧而宰殺狗來吃。圖為俄羅斯士兵，與此案件無關。（美聯社資料照）

2022/03/31 22:04

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯出兵侵略烏克蘭，戰事持續一個多月，俄軍為打下烏克蘭無所不用其極，現在烏克蘭安全局（SSU）更爆出俄軍對話音檔，俄軍士兵坦承性侵烏克蘭16歲少女，更因吃膩乾糧而宰殺狗來吃。

綜合外媒報導，在音檔中，一名俄羅斯士兵正與一名女性通話，士兵說，看見3個戰車營的同袍輪流性侵一名年僅16歲的烏克蘭少女，殘忍行徑讓這名女性忍不住罵了粗話。

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另一段音檔中，俄軍透露因為吃膩了乾糧，所以宰殺了一頭中亞牧羊犬（Alabai），一個男人問士兵：「你吃飽了嗎？那邊有食物？」士兵回答兩天前剛吃了一頭中亞牧羊犬，這答案讓男子不可置信，而士兵只是輕描淡寫說：「我們其實還有乾糧，但已經吃膩了，而且也沒有雞肉跟鵝肉了。」

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У розпорядженні СБУ опинилися нові перехоплення телефонних розмов рашистів, які показують їхні звірства та справжній моральний портрет ⬇️ pic.twitter.com/7gbSguI6CD — СБ України （@ServiceSsu） March 30, 2022

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