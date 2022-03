烏克蘭傳捷報！ 哈爾科夫俄軍工兵旅指揮官陣亡 士兵18死46傷

2022/03/22 18:00

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭,遭遇頑強抵抗、損失慘重,多名指揮官相繼陣亡,如今又傳出俄軍第45獨立工兵旅指揮官奧夫恰連科上校(Nikolay Ovcharenko)在哈爾科夫州伊久姆(Izium)遭烏軍擊斃,同單位還有18名士兵陣亡、46人受傷。俄方尚未證實消息,若屬實勢必重挫俄軍士氣。

綜合外媒報導,烏克蘭武裝部隊總參謀部指出,俄軍第1近衛戰車軍工兵指揮官、第45獨立工兵旅奧夫恰連科上校,19日率團在伊久姆地區謝維爾斯基頓涅茨(Seversky Donets)河上修建浮橋時遭烏軍擊斃,同單位還有18名士兵陣亡、46人受傷。

烏克蘭內政部長顧問傑尼森科(Vadym Denisenko)也指出,「在伊久姆的領導下,俄軍西部軍區工程兵指揮官奧夫恰連科上校被清算」。據悉,該單位曾在1980年代阿富汗戰爭作戰過。

俄軍目前已有5位將軍陣亡,分別為米捷耶夫少將(Oleg Mityaev)、寇列斯尼科夫少將(Andriy Kolesnikov)、格拉西莫夫少將(Vitaly Gerasimov)、莫爾德維喬夫中將(Andriy Mordvichov)以及蘇霍維斯基少將(Andrei Sukhovetsky);另外,俄方也證實,黑海艦隊副司令帕利上校(Andrey Paliy)已陣亡,他是俄國這次入侵烏克蘭戰役中第一位陣亡的海軍高階軍官。

???????? commander of the of engineer troops of the 1st Guards Tank Army, colonel Nikolay Ovcharenko of 45th separate engineering brigade + 18 of his unit were killed by ???????? forces near Izium. 46 WIA. This unit spent 1980-89 in Afghanistan. pic.twitter.com/b6ObWJNzaA