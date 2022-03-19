性侵後虐殺！ 俄軍到處抓婦幼當「慰安婦」 年長婦女也受害

烏克蘭女議員控訴，俄軍入侵後把烏國女性當成「慰安婦」洩慾，連60歲以上的婦人都不放過，有人被性侵後遭虐殺而亡，甚至有人不堪受辱選擇輕生。（法新社）

2022/03/19 18:40

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭，繼烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）指控俄軍佔領烏克蘭城市後性侵民女，近日也有烏克蘭議員控訴，俄軍入侵後把烏國女性當成「慰安婦」洩慾，連60歲以上的婦人都不放過，有人被性侵後遭虐殺而亡，甚至有人不堪受辱選擇輕生。

烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）日前指控，俄軍不只用炸彈轟炸城市，還在佔領烏克蘭城市後性侵婦女，「將烏克蘭女子當成慰安婦性侵」，並透露已接獲多起相關報告。

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綜合外媒報導，烏克蘭國會女議員瓦西連科（Lesia Vasylenko）一行人近日在英國進行訪問，她們也積極爭取外援，並訴說烏克蘭國內目前遭遇的慘事。瓦西連科控訴，俄羅斯總統普廷因閃電計畫失敗後，俄軍就改變戰略開始把目標轉向手無寸鐵、無力逃跑的婦女與孩童，直指普廷的目標都是針對這些「最脆弱的群體」。

另名女議員梅澤斯娃（Maria Mezentseva）則補充，許多年老的烏國女性在這場戰爭中遭受到暴力，她們已收到多份婦女遭性侵的報告，且受害者多是60歲以上、無法自行脫身的年長女性，有不少人不堪受辱選擇輕生，甚至有人慘遭俄軍虐殺而亡。

澤斯娃指出，她們會持續蒐集俄國士兵對平民施暴的證據，未來將提交給歐洲人權法院，希望讓普廷得到應有的制裁。

Invading Russian troops 'raping and hanging women over 60' near Kyiv - MPs claimhttps://t.co/z3huD8Mljj pic.twitter.com/2g1hWuQrBR — Daily Star （@dailystar） March 18, 2022

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