性侵後虐殺！ 俄軍到處抓婦幼當「慰安婦」 年長婦女也受害

2022/03/19 18:40

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭,繼烏克蘭外交部長庫列巴(Dmytro Kuleba)指控俄軍佔領烏克蘭城市後性侵民女,近日也有烏克蘭議員控訴,俄軍入侵後把烏國女性當成「慰安婦」洩慾,連60歲以上的婦人都不放過,有人被性侵後遭虐殺而亡,甚至有人不堪受辱選擇輕生。

烏克蘭外交部長庫列巴(Dmytro Kuleba)日前指控,俄軍不只用炸彈轟炸城市,還在佔領烏克蘭城市後性侵婦女,「將烏克蘭女子當成慰安婦性侵」,並透露已接獲多起相關報告。

請繼續往下閱讀...

綜合外媒報導,烏克蘭國會女議員瓦西連科(Lesia Vasylenko)一行人近日在英國進行訪問,她們也積極爭取外援,並訴說烏克蘭國內目前遭遇的慘事。瓦西連科控訴,俄羅斯總統普廷因閃電計畫失敗後,俄軍就改變戰略開始把目標轉向手無寸鐵、無力逃跑的婦女與孩童,直指普廷的目標都是針對這些「最脆弱的群體」。

另名女議員梅澤斯娃(Maria Mezentseva)則補充,許多年老的烏國女性在這場戰爭中遭受到暴力,她們已收到多份婦女遭性侵的報告,且受害者多是60歲以上、無法自行脫身的年長女性,有不少人不堪受辱選擇輕生,甚至有人慘遭俄軍虐殺而亡。

澤斯娃指出,她們會持續蒐集俄國士兵對平民施暴的證據,未來將提交給歐洲人權法院,希望讓普廷得到應有的制裁。

Invading Russian troops 'raping and hanging women over 60' near Kyiv - MPs claimhttps://t.co/z3huD8Mljj pic.twitter.com/2g1hWuQrBR