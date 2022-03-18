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    暖心！ 烏克蘭、羅馬尼亞邊境擺滿玩具 背後原因好催淚

    為了安撫難民孩童的心靈，羅馬尼亞邊境防衛人員特地在與烏克蘭交界的橋上擺滿玩具，讓網友看了直呼好感動。（圖取自DariaSipigina推特）

    為了安撫難民孩童的心靈，羅馬尼亞邊境防衛人員特地在與烏克蘭交界的橋上擺滿玩具，讓網友看了直呼好感動。（圖取自DariaSipigina推特）

    2022/03/18 19:04

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯全面入侵烏克蘭，目前難民人數已超過300萬人，被迫離開家園逃到波蘭等周邊國家，甚至還有一名4歲男童被捕捉到獨自從烏克蘭越境波蘭，惹人心疼。為了安撫難民孩童的心靈，羅馬尼亞邊境防衛人員特地在與烏克蘭交界的橋上擺滿玩具，讓網友看了直呼好感動。

    日前有外媒記者在烏克蘭與波蘭邊境拍攝難民狀況，捕捉到一名4歲男童獨自從烏克蘭走到波蘭東南部的村莊梅迪卡（Medyka），一個人邊走邊暴哭，整路上都能聽見他的哭聲，讓人相當不捨。波蘭邊防衛隊事後透露，小男童並非獨自一人出逃，而是跟著家人一起，手上的娃娃是在過境點時，邊境部隊送給他的禮物，他目前待在波蘭相當安全。

    烏克蘭藝術家西皮吉納（Daria Sipigina）17日則在推特PO出一張暖心照片，表示烏克蘭與羅馬尼亞的交界橋梁上擺放了許多玩具，都是羅馬尼亞邊境防衛人員特別準備的，「這樣每個經過的孩童都可以隨身攜帶玩具」。

    網友見狀感動地說「孩子們別哭泣，希望平安」、「謝謝邊境人員的用心」、「很感謝羅馬尼亞的同理心和溫暖」。

    日前有外媒捕捉到一名烏克蘭男童獨自一人邊走邊哭逃往波蘭邊境。（圖翻攝自推特）

    日前有外媒捕捉到一名烏克蘭男童獨自一人邊走邊哭逃往波蘭邊境。（圖翻攝自推特）

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