暖心！ 烏克蘭、羅馬尼亞邊境擺滿玩具 背後原因好催淚

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯全面入侵烏克蘭,目前難民人數已超過300萬人,被迫離開家園逃到波蘭等周邊國家,甚至還有一名4歲男童被捕捉到獨自從烏克蘭越境波蘭,惹人心疼。為了安撫難民孩童的心靈,羅馬尼亞邊境防衛人員特地在與烏克蘭交界的橋上擺滿玩具,讓網友看了直呼好感動。

日前有外媒記者在烏克蘭與波蘭邊境拍攝難民狀況,捕捉到一名4歲男童獨自從烏克蘭走到波蘭東南部的村莊梅迪卡(Medyka),一個人邊走邊暴哭,整路上都能聽見他的哭聲,讓人相當不捨。波蘭邊防衛隊事後透露,小男童並非獨自一人出逃,而是跟著家人一起,手上的娃娃是在過境點時,邊境部隊送給他的禮物,他目前待在波蘭相當安全。

烏克蘭藝術家西皮吉納(Daria Sipigina)17日則在推特PO出一張暖心照片,表示烏克蘭與羅馬尼亞的交界橋梁上擺放了許多玩具,都是羅馬尼亞邊境防衛人員特別準備的,「這樣每個經過的孩童都可以隨身攜帶玩具」。

網友見狀感動地說「孩子們別哭泣,希望平安」、「謝謝邊境人員的用心」、「很感謝羅馬尼亞的同理心和溫暖」。

Bridge at a #Ukrainian-Romanian border crossing.



Border guards left toys for Ukrainian children so that every child passing could take a toy with them. #Ukraine pic.twitter.com/NJbG3UnZrs