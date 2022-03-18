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    無人機全拍到！ 烏國亞速營連環轟戰車 俄士兵棄車倉皇竄逃

    烏克蘭「亞速營」用反戰車飛彈連續攻擊一輛行駛在馬立波的俄軍戰車。（圖取自推特）

    烏克蘭「亞速營」用反戰車飛彈連續攻擊一輛行駛在馬立波的俄軍戰車。（圖取自推特）

    2022/03/18 21:52

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯戰車又被當活靶打！烏克蘭「亞速營」（Azov Battalion）釋出最新影片，一輛行駛在烏克蘭南部大城馬立波（Mariupol）的俄軍戰車被反戰車飛彈連續攻擊，戰車冒出大量火光、陣陣白煙，車內士兵嚇到驚慌棄車爬行逃竄，過程全被無人機拍下。

    綜合外媒報導，烏克蘭「亞速營」在Telegram釋出一段影片，一輛印有白色Z字符號的俄軍戰車行駛在馬立波一條街道上，慘遭「亞速營」連續使用反戰車飛彈砲轟，至少發射了5枚，並在第3枚擊中目標物，俄軍戰車瞬間冒出一團火球、陣陣白煙。

    眼看戰車被連續轟炸，車內士兵隨即棄車倉皇逃生，還一個踉蹌趴在地上爬行，似乎被飛彈給炸傷，不遠處則躺著陣亡的俄國士兵，整個轟炸過程全被上方的無人機清楚拍下。

    車內士兵嚇到驚慌棄車爬行逃竄，過程全被無人機拍下。（圖取自推特）

    車內士兵嚇到驚慌棄車爬行逃竄，過程全被無人機拍下。（圖取自推特）

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