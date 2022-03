無人機全拍到！ 烏國亞速營連環轟戰車 俄士兵棄車倉皇竄逃

2022/03/18 21:52

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯戰車又被當活靶打!烏克蘭「亞速營」(Azov Battalion)釋出最新影片,一輛行駛在烏克蘭南部大城馬立波(Mariupol)的俄軍戰車被反戰車飛彈連續攻擊,戰車冒出大量火光、陣陣白煙,車內士兵嚇到驚慌棄車爬行逃竄,過程全被無人機拍下。

綜合外媒報導,烏克蘭「亞速營」在Telegram釋出一段影片,一輛印有白色Z字符號的俄軍戰車行駛在馬立波一條街道上,慘遭「亞速營」連續使用反戰車飛彈砲轟,至少發射了5枚,並在第3枚擊中目標物,俄軍戰車瞬間冒出一團火球、陣陣白煙。

眼看戰車被連續轟炸,車內士兵隨即棄車倉皇逃生,還一個踉蹌趴在地上爬行,似乎被飛彈給炸傷,不遠處則躺著陣亡的俄國士兵,整個轟炸過程全被上方的無人機清楚拍下。

Urban combat in Mariupol.

A rogue Russian tank wiped out at the “1000 little things” place. pic.twitter.com/bDiAxlkfzE